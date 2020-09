The Matrix 4: l’agente Johnson farà il suo ritorno

Buone notizie per gli estimatori della trilogia originale delle sorelle Wachowski: come riportato dai colleghi di Deadline (leggi la notizia originale qui), l’attore e stuntman Daniel Bernhardt è infatti stato confermato nel cast di The Matrix 4 in cui tornerà a ricoprire il ruolo dell’agente Johnson.

Se, comprensibilmente, non avete presente quale sia Johnson tra i tanti agenti anonimi che abbiamo visto nell’arco della trilogia, vi rinfreschiamo la memoria. Si tratta del primo agente “potenziato” che affronta Neo in Matrix Reloaded nella primissima scena di combattimento del film, assieme agli agenti Thompson e Jackson. Vediamo in seguito lo stesso personaggio in altre scene del film, ma in particolare lo ricorderete per la scena di combattimento contro Morpheus sul tetto del camion nella celebre sequenza dell’inseguimento in autostrada dello stesso film.

Daniel Bernhardt è un attore con alle spalle un buon numero di film, ed essendo un esperto di arti marziali e abile stuntman, è particolarmente adatto ai ruoli di azione e combattimento. Tra i numerosi film a cui ha preso parte, a parte il già menzionato Matrix Reloaded, ci sono The Hunger Games: La ragazza di fuoco, John Wick, Logan, Atomica bionda e Birds of Prey. Il suo casting in The Matrix 4 indica che i programmi di sicurezza dalle fattezze di agenti governativi torneranno a essere una minaccia per Neo e i suoi alleati.

Sarà difficile che Johnson avrà un ruolo centrale come lo ebbe l’agente Smith, ma vedremo se il suo personaggio avrà più spazio nuovo film di Lana Wachowski, anche considerando che purtroppo non rivedremo Hugo Weaving nei panni della nemesi di Neo, così come non farà ritorno Morpheus interpretato da Laurence Fishburne.

A parte ovviamente Keanu Reeves come Neo, i personaggi che faranno ufficialmente il loro ritorno nel prossimo film sono: Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity, Jada Pinkett Smith nel ruolo di Niobe e Lambert Wilson nel ruolo del Merovingio.

Vi ricordiamo che l’uscita di The Matrix 4 è prevista per il 1 aprile 2022 nei cinema statunitensi.