Willow: Tony Revolori in lizza per un ruolo principale

Tony Revolori, attore famoso per il ruolo di Flash Spider-Man e per la parte di Zero Moustafa in Grand Budapest Hotel, è in trattative per un ruolo principale nella serie Willow, che sarà prodotta da Disney e Lucasfilm e trasmessa sulla piattaforma di streaming Disney +.

Questa nuova serie riprenderà gli eventi narrati nell’originale film del 1988 e sarà ambientata molti anni dopo di essi. Secondo alcune fonti, Warwick Davis riprenderà il ruolo di Willow e sarà accompagnato da altri attori come Ellie Bamber, Cailee Spaeny e Erin Kellyman, oltre che, ipoteticamente, Tony Revolori.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla trama, ma secondo le informazioni sul casting dei personaggi, la serie dovrebbe ruotare attorno a un gruppo in missione per salvare un principe rapito. I membri della stessa includeranno Dove (Bamber), una cameriera senza pretese il cui passato ricorda quello di Willow del film originale, che diverrà “la prescelta”, venendo poi raggiunta nel viaggio da Kit (Spaeny), la principessa il cui fratello gemello è stato rapito; Kellyman interpreterà Jade, serva e migliore amica di Kit. Farà parte del gruppo anche un ragazzo di nome Boorman, che fa eco al personaggio di Val Kilmer nel film. Non è del tutto chiaro se Revolori interpreterà proprio quest ultimo, un ladro e bugiardo che si unirà alla ricerca in cambio dell’uscita di prigione.

I produttori esecutivi della serie sono Kasdan, Mericle, Howard e Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan della Lucasfilm. Dolman è un produttore di consulenza. Roopesh Parekh e Hannah Friedman sono co-produttori esecutivi e Julia Cooperman è una produttrice.