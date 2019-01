Wizkids annuncia la 4ª edizione di Fury of Dracula

Wizkids ha realizzato e messo in commercio la quarta edizione dello storico board game The Fury of Dracula, ideato da Stephen Hand e publicato, per la prima volta, da Games Workshop nel 1987. Alla prima edizione ne è seguita una seconda nel 2006 ed una terza nel 2015 ad opera di Fantasy Flight Games.

The Fury of Dracula è ambientato in Europa, otto anni dopo gli eventi narrati nell’omonimo libro di Bram Stoker. I giocatori scopriranno che, contrariamente a ciò che credevano, il Conte non è stato distrutto ed è in cerca di vendetta.

The Fury of Dracula è un gioco semi-collaborativo: uno dei giocatori interpreterà il Conte Dracula mentre gli altri saranno i cacciatori e potranno scegliere tra i noti personaggi Abraham Van Helsing, il Dottor John Seward, Lord Godalming o Mina Harker.

I giocatori che interpreteranno i cacciatori collaboreranno tra loro e il loro scopo sarà quello di tentare di distruggere il Conte seguendone la scia di indizi. Il giocatore che muoverà Dracula, viaggiando per l’Europa dovrà invece radunare un esercito di vampiri che gli permetterà di attuare la sua tremenda vendetta.

La quarta edizione si differenzia dalle precedenti mettendo a disposizione degli acquirenti un design delle carte più grande, una versione aggiornata e più intuitiva del regolamento ed un set di miniature già dipinte.

Il gioco ha una durata di circa 120-180 minuti e ognuno dei round è diviso in due fasi: il giorno e la notte.

Durante entrambe le fasi i cacciatori possono eseguire una tra le molte azioni a loro disposizione, come ad esempio viaggiare per il continente o investigare. Dracula, invece, può agire solo di notte e può mettere delle trappole per i cacciatori, creare nuovi servitori o viaggiare in segreto.

Il gioco prosegue fino a quando si verifica uno di questi due eventi: Dracula raggiunge abbastanza influenza in tutta Europa oppure i cacciatori riescono a sconfiggerlo.

L’edizione americana della quarta edizione di The Fury of Dracula ha un costo di 59.99$ e al momento non ci sono notizie riguardo all’edizione italiana.