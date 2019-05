Wizkids: nuovi dettagli sul nuovo set di miniature “D&D Baldur’s Gate Icons of the realms”

Wizkids rilascia alcuni dettagli su "D&D Baldur’s Gate Icons of the realms"" il nuovo set di miniature dedicato a Descent into Avernus l'avventura per il gioco di ruolo di Wizards of the coast

Wizkids, in collaborazione con Wizards of the Coast, ha rilasciato alcune informazioni su D&D Baldur’s Gate Icons of the realms, il nuovo set di miniature per il gioco di ruolo più famoso del mondo (e non solo): già dal nome è chiaro che questi nuovi pezzi saranno prevalentemente pensati per essere abbinati alla nuova avventura, D&D Baldur’s Gate: Descent into Avernus, recentemente annunciata dallo staff della “succursale” Hasbro.

Come in altri casi, questo set sarà composto da 45 miniature tra mostri, eroi e icone del male ed uscirà sul mercato in due diverse configurazioni: Standard booster e Booster case. La prima conterrà 4 miniature randomiche: 1 di dimensione grande e 3 medie o piccole; la seconda invece è concepita in modo da andare a creare i cosiddetti bricks: scatole da 8 booster base ciascuna per un totale di 32 miniature: ogni Booster case conterrà quattro versioni Bricks, per un totale di 128 miniature.

Il nuovo set includerà nuovi alleati per i giocatori ma anche nuovi, attesi, potenti avversari tra cui Demoni e Diavoli: Descent into Avernus infatti sarà un’avventura che porterà i giocatori a muoversi nelle lande devastate degli inferi ed affrontare i grandi pericoli della Bloodwar, l’eterna guerra che vede scontrarsi le due fazioni infernali.

A tal proposito Wizkids ha mostrato in anteprima la miniatura della Infernal War Machine, un vero e proprio carro armato dell’arsenale diabolico: lungo oltre 11 inches (circa 28 cm), grazie al tettuccio rimovibile, permetterà di inserire una miniatura nel vano autista. Prezzo di vendita consigliato 69.99$.

Il rilascio sul mercato di D&D Baldur’s Gate Icons of the realms è prevista per Agosto