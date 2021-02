Wonder Woman 1984 – in digitale in Italia dal 12 febbraio

Dopo numerosi slittamenti e rinvii, causati dall’emergenza socio-sanitaria provocata dal Coronavirus che costringe le sale cinematografiche a rimanere ancora chiuse, Warner Bros. Italia conferma che Wonder Woman 1984 arriverà in digitale dal prossimo 12 febbraio.

Wonder Woman 1984 sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

Per festeggiare l’annuncio dell’uscita italiana di Wonder Woman 1984, è stata diffusa una clip in italiano con la scena d’apertura del film:

Questo invece il cast: