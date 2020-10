LEGO per la SDCC 2020: in arrivo in redazione due set LEGO esclusivi (e altri due seguiranno)

Comprare direttamente su LEGO Shop@Home i set esclusivi della SDCC – San Diego Comic Convenction? Ebbene si, ce l’abbiamo fatta!

L’antefatto. L’emergenza COVID, in fase acuta negli USA in concomitanza con le usuali date di apertura della nota manifestazione internazionale, ha costretto gli organizzatori ad “andare in scena” con soluzioni alternative.

AGGIORNAMENTO: ci sono altri due set prodotti per la SDCC – San Diego Comic Convenction in arrivo tra la fine di ottobre e novembre. Continuate a seguirci e vi daremo tutte le informazioni!

Nel lungo weekend tradizionalmente dedicato alla Manifestazione (dal 22 al 26 luglio), gli Organizzatori hanno quindi deciso di dare luogo a Comic-Con@Home, un’edizione virtuale della San Diego Comic-Con, la più importante fiera statunitense legata al mondo del fumetto e dell’entertainment. La decisione di portare la manifestazione online è stata presa poche settimane prima della inaugurazione.

Nei giorni durante i quali veniva presa la decisione di cancellare la manifestazione “live” e di spostarla online, gli usuali set e minifigure esclusivi erano già stati prodotti da LEGO. Ecco quindi la decisione della multinazionale danese di metterli in vendita su LEGO Shop@Home, ma ovviamente solo per sulle versioni USA e Canada.

Grazie a contatti oltreoceano, noi della riduzione siamo riusciti a procurarci i primi due:

il set LEGO DC Comics # 77906 Wonder Woman e il set LEGO Super Mario # 77907 Toad’s Special Hideaway.

Il primo, quello dedicato a Wonder Woman, è stato messo in vendita su LEGO Shop USA e Canada in concomitanza con il DC Fandome, un evento-maratona di 24 ore online per i fan di DC Comics che si è svolto lo scorso 22 agosto. Il set LEGO DC Comics # 77906 Wonder Woman riproduce una delle scene ricche di azione del film di prossima uscita Wonder Woman 1984, nel quale Wonder Woman affronta per la prima volta la sua nemesi Cheetah. Una volta costruito, il set potrà ospitare le minifigure di Cheetah che salta fuori da una nuvola per aggredire Wonder Woman, mentre Etta Candy, l’amica di Wonder Woman assiste preoccupata alla scena.

Avendo le copie del set già pronte per la SDCC – San Diego Comic Convenction di luglio che però è stata cancellata, LEGO ha pensato di sfruttarli per far felici i fan di DC Comics, rendendo disponibile il set LEGO DC Comics # 77906 Wonder Woman (insieme alla minifigure di Supergirl – vedi immagine qui sotto – che è stata regalata sulla base di una sorta di lotteria tenutasi durante il DC Fandome) su LEGO Shop@Home.

Il set era acquistabile sin da allora ma in pre-order: la consegna era infatti prevista per l’inizio di ottobre, e i nostri contatti ci hanno avvisato di aver già ricevuto il set. Tempo di farcelo spedire qui in Italia e ne faremo l’unboxing e la costruzione live in una puntata di LEGO MANIA, l’appuntamento settimanale su CulturaPopITA, il canale ufficiale di CulturaPop sulla piattaforma Twitch.

Il secondo, il set LEGO Super Mario # 77907 Toad’s Special Hideaway e dedicato a Super Mario, è stato messo in vendita pochi giorni fa (dal 1° ottobre) sempre su LEGO Shop@Home USA e Canada, sui quali è ancora disponibile mentre scriviamo. Si tratta di un “normale” set di espansione, che potremmo dire essere stato ricavato quale Edizione Limitata per la SDCC – San Diego Comic Convenction dal set quasi omonimo che fa parte della linea standard dedicata a Super Mario: il set LEGO Super Mario # 71368 Toad’s Treasure Hunt (“La caccia al tesoro di Toad” per il LEGO Shop@Home italiano – >>> Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop@Home).

Anche in questo caso però, prima (o contemporaneamente) all’arrivo sugli scaffali digitali di LEGO Shop@Home, il set ha fatto la sua comparsa anche nei LEGO Store fisici posti nei LEGO Discovery Center (la versione indoor/al coperto dei Parchi LEGOLAND, ovviamente presenti solo negli USA).

Anche per questo set ci è arrivata la comunicazione dai nostri contatti in USA che gli è già stato consegnato, per cui anche questo set andrà davanti alle telecamere di LEGO MANIA per l’unboxing e la costruzione live non appena arriverà in redazione. Non perdetevi quindi nemmeno una puntata di LEGO MANIA: vi aspettiamo ogni mercoledì alle 14:00 su CulturaPopITA, il canale ufficiale di CulturaPop sulla piattaforma Twitch.