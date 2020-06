LEGO DC Super Heroes # 76157 Wonder Woman vs Cheetah: la recensione

Il nuovo LEGO set # 76157 Wonder Woman vs Cheetah è l’ultima aggiunta in casa LEGO del tema DC Super Heroes ed avrebbe dovuto uscire in contemporanea con l’arrivo nelle sale del film “Wonder Woman 1984”, ma a causa dello slittamento della pellicola a seguito dell’emergenza COVID l’operazione non è stata possibile. Il set è quindi uscito senza il supporto del film, il che non permette ad oggi di apprezzarne il contesto. Sappiamo dai fumetti della supereroina che Cheetah/Dr. Barbara Minerva è uno dei suoi arci-nemici e che Max/Maxwell Lord è il cattivo del film, ma sino a quando non avremo modo di vedere il film, non sapremo altro. Il set comprende 371 pezzi e include le minifigure di Wonder Woman della sua Golden Eagle Armor, di Cheetah/Dr. Barbara Minerva e di Max/Maxwell Lord.

La scatola

Partiamo dalla grafica e dall’aspetto in generale della scatola. Una sola parola per descriverla: superlativa! Piena di oro e giallo, perfettamente in linea con le locandine e le immagini del trailer del film. Il davanti della scatola sembra davvero uno dei teaser poster di lancio del film. Il retro mostra invece il set montato con i personaggi “in azione” (di nuovo, se il set fosse uscito con il film nelle sale, le azioni si capirebbero e contestualizzerebbero meglio). La chicca è però l’immagine a figura intera di Gal Gadot con indosso la Golden Eagle Armor che troviamo su uno dei lati della scatola.

Nella confezione troviamo due buste numerate “1” e “2”, il manuale di istruzioni, il foglietto con gli adesivi e la plate 8×16 che farà parte della base del set.

La costruzione

La busta numerata con il numero “1” contiene sia gli elementi che compongono le minifigure di Wonder Woman e di Cheetah, sia i pezzi per realizzare il “basamento” e l’edificio del bunker. Grazie all’uso di un Hinge Plate 1 x 4 (meglio nota come “la cerniera”), il lato sinistro è angolabile rispetto alla parte centrale che riproduce l’ingresso al bunker.

La busta numerata con il numero “2” contiene invece gli elementi della minifigure di Max e gli elementi per realizzare la grande antenna parabolica e il basamento tramite il quale poggia sul tetto del Bunker. L’antenna “include” due interessanti funzionalità: può essere fatta ruotare di 360° sul proprio basamento grazie ad un piccolo e semplice meccanismo ad ingranaggi posto sul retro del Bunker e può essere inclinata sia verso il basso che verso l’alto grazie ad alcuni elementi LEGO Technic. Altro particolare di assoluta importanza e novità è che tutti gli elementi che compongono la “parabola” sono stampati, riducendo di molto il ricorso ad adesivi.

L’esperienza di costruzione è assolutamente agevole e solo leggermente “noiosa” quando si arriva alla pannellatura della parabola, dato che si tratta di comporre “n” piccoli moduli tutti uguali.

Conclusioni

La minifigure di Wonder Woman che indossa la Golden Eagle Armor è assolutamente fantastica! Il set (purtroppo) paga lo scotto di essere arrivato sugli scaffali senza che nessuno abbia avuto modo di vedere il film al quale si ispira. Guardando il trailer del film, si intuisce che il set sembra rappresentare la scena del “gran finale” del film stesso, ma senza poter vedere il film nella sua completezza, la giocabilità ovviamente ne risente. Per contro, la scatola da sola vale l’acquisto del set!