Wonder Woman 1984: nel nuovo poster ufficiale arriva l’armatura d’oro

In attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche, prevista negli USA per il 5 giugno 2020, Patty Jenkins regista di Wonder Woman 1984 ha pubblicato il poster ufficiale.

In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche, prevista negli USA per il 5 giugno 2020, Patty Jenkins regista di Wonder Woman 1984 ha pubblicato un poster ufficiale relativo a questa nuova pellicola. Nell’immagine condivisa su Twitter è possibile vedere la nostra supereroina vestire un outfit a dir poco luminoso, il quale sembra essere un chiaro riferimento all’armatura conosciuta dai fan come Golden Eagle Armor. Infatti questo tipo di outfit è molto simile all’armatura utilizzata da Wander Woman nei famosi fumetti della DC Comics.

Mettendo a confronto le immagini tra i disegni che ritraggono l’eroina nei fumetti e il poster del nuovo film pubblicato dalla regista, è possibile notare alcune differenze: innanzitutto possiamo constatare come la nuova armatura sia priva dell’elmo, anche se molto probabilmente l’accessorio poterebbe essere un dettaglio aggiuntivo che verrà indossato nel corso di particolari eventi.

In oltre vediamo che la “corazza” indossata da Gal Gadot, che interpreterà la protagonista, è priva delle ali: sarà anche questo un dettaglio che vedremo solo in alcuni momenti particolari, nel corso del film? Certo è che la regista avrebbe confermato che al San Diego Comic-Con, verranno svelati ulteriori dettagli in merito al film Wonder Woman 1984. A quanto pare saranno molti i riferimenti agli amati anni ’80, infatti Patty Jenkins avrebbe già affermato quanto segue:

“Stiamo considerando il tempo in modo diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora. Nella nostra versione, e da bambina cresciuta negli anni ’80, io sì che lo so, c’erano molti abiti particolari da indossare. Inoltre ci sarà anche una musica fantastica. Mi sentivo davvero come se stessi traendo il meglio degli anni ’80: era quando potevamo fare tutto ciò che volevamo e non avevamo ancora idea del costo. Così ci siamo davvero impegnati a dare questa versione degli anni ’80”.

Sono poche le informazioni che riguardano la nuova opera cinematografica, ma di certo faranno parte del cast, oltre a Gal Gadot, anche Kristen Wiig che vestirà i panni di The Cheetah, Pedro Pascal e Chris Pine che sarà Steve Trevor.

Dunque, si prospetta un film molto appassionante. Voi cosa ne pensate del nuovo outfit di Wonder Woman? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.