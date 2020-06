Wonder Woman 1984 – non è un sequel

Wonder Woman 1984 ha subito un ulteriore slittamento pochi giorni fa passando da agosto ad ottobre, aumentando così l’attesa dei fan per il ritorno della splendida Gal Gadot nei panni della Principessa Amazzone.

Questo slittamento non sta però fermando l’attività di promozione del film con interviste sempre più frequenti proprio alla protagonista e a Kristen Wiig che nel film interpreterà l’archeologa Barbara Minerva nonché la temibile Cheetah.

Entrambe si sono espresse in maniera molto decisa sul tono della pellicola e sul suo legame con il primo film definendolo di fatto slegato da Wonder Woman 1984.

La Gadot ha detto che fra il primo e il secondo film ci sono ben 66 anni di distanza e solitamente un sequel parte volendosi allacciare agli avvenimenti già visti ma Wonder Woman 1984 non mostra cosa Diana ha fatto in 6 decenni dando per scontato che si è dedicata a fare del bene. Gli unici elementi in comune sono Diana stessa e Steve Trevor per il resto tutto è diverso dal background dato dall’epoca storica agli antagonisti e alle loro motivazioni.

La Wiig ha rimarcato come nel film in uscita non si perda troppo tempo narrativamente a ricordare quanto avvenuto nel primo film preferendo invece subito stabilire il tono che lo renda indipendente ed identificabile.

Wonder Woman 1984 ci catapulterà negli anni ’80 per una nuova avventura della Principessa Amazzone che dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.