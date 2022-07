Consegnato SummerSlam agli archivi (leggete qui i risultati completi) è tempo di pensare a Clash at the Castle, evento che segnerà il grande ritorno della WWE in uno stadio britannico dopo oltre 30 anni. Saranno Drew McIntyre e Roman Reigns, come annunciato ieri sera, a scontrarsi nel main event della serata.

Drew McIntyre affronterà Roman Reigns a Clash at the Castle

La superstar scozzese ha sconfitto Sheamus nella puntata di SmackDown del 29 luglio, diventando il primo sfidante all’Unidsputed WWE Universal Championship. A SummerSlam Reigns ha sconfitto Brock Lesnar in un caotico Last Man Standing Match, continuando il suo regno da campione che va ormai avanti da oltre 700 giorni.

Sempre durante il Premium Live Event estivo Drew McIntyre ha promesso agli oltre 40mila fan presenti di uscire vittorioso da Clash at the Castle, portandosi a casa entrambi i titoli. Si preannuncia un main event intenso con il pubblico di Cardiff che sarà quasi tutto dalla sua parte. Il match tra i due era stato originariamente pensato per WrestleMania Backlash, andato in scena a maggio, ma la WWE ha deciso di posticiparlo in vista del grande evento britannico.

Drew McIntyre vinse il suo primo WWE Championship nel 2020, in pieno periodo Covid, senza poter festeggiare con i suoi fan. Clash at the Castle potrebbe essere il palcoscenico ideale per assistere a una sua rinascita e vederlo nuovamente sul tetto del mondo dinnanzi a oltre 70mila persone. Data la capienza dello stadio, lo show avrà senza dubbio un feeling da WrestleMania.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

I biglietti per assistere dal vivo al grande evento (in programma sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff) sono ancora disponibili su Ticketmaster.co.uk. Clash at the Castle sarà inoltre visibile in diretta, e in esclusiva, sul WWE Network.