Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di SummerSlam, il più grande evento estivo della WWE. Tra sorprendenti ritorni e un main event all’insegna del caos, lo show non ha deluso le aspettative dei fan, creando nuove rivalità in vista di Clash at the Castle. Ecco i risultati completi di SummerSlam, andato in scena ieri sera al Nissan Stadium di Nashville.

I risultati di WWE SummerSlam

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair (C) batte Becky Lynch

Il Premium Live Event si è aperto con un match femminile tra le due rivali di Raw. A vincere è stata la campionessa in carica dopo uno Spanish Fly dalla terza corda e la patentata K.O.D. Al termine dell’incontro Becky Lynch ha abbracciato la sua avversaria in segno di rispetto e stima, mettendosi alle spalle le parole al vetriolo degli ultimi mesi.

I festeggiamenti di Bianca Belair sono stati interrotti dal ritorno a sorpresa di Bayley!! L’ex campionessa, ferma ai box da oltre un anno, non si è presentata a SummerSlam da sola: assieme a lei anche Dakota Kai, licenziata dalla WWE ad aprile, e Io Shirai (adesso Iyo Sky). La nuova “fazione” ha subito messo le cose in chiaro puntando Bianca Belair e Becky Lynch.

Logan Paul batte The Miz

Impressionante prova del nove per il milionario YouTuber che ha sconfitto The Miz con la sua stessa finisher, la Skull Crushing Finale. Logan Paul si è reso protagonista di grandi spot, tra cui una frog splash dalla terza corda all’infuori del ring, mentre Miz era steso sul tavolo dei commentatori. Ciampa, presente a bordo ring, ha provato diverse volte a interferire, venendo fermato da AJ Styles.

WWE United States Championship Match: Bobby Lashley (C) batte Theory

Prima ancora che suonasse la campanella Theory ha colpito diverse volte Lashley con la valigetta. Il campione in carico è riuscito ugualmente a rialzarsi e vincere il match con la Hurt Lock, costringendo l’avversario alla resa.

No Disqualification Tag Team Match: The Mysterios battono Finn Balor & Damian Priest (Judgement Day)

Match di coppia senza squalifiche segnato dal grande ritorno di Edge, emerso letteralmente dalle fiamme. La “Rated R Superstar” ha messo al tappeto Balor e Priest, suoi vecchi compagni di stable, con due poderose spear, lasciando campo libero a Rey e Dominik Mysterio per ottenere la vittoria grazie a una doppia 619.

Pat McAfee batte Happy Corbin

Dopo la vittoria a WrestleMania contro Theory, Pat McAfee è stato grande protagonista anche dell’evento estivo in casa WWE. Il commentatore di SmackDown si è portato a casa la vittoria dopo un colpo basso e una Code Red, vendicandosi degli attacchi subiti da Happy Corbin nelle scorse settimane.

Drew McIntyre è entrato in scena ricordando a tutti di essere il primo sfidante all’Undisputed WWE Universal Championship. La sua promessa, indipendentemente da chi sarebbe stato il campione al termine del main event, è stata quella di portare a casa entrambi i titoli a Clash at the Castle (in programma il 3 settembre a Cardiff).

WWE Undisputed Tag Team Championship: The Usos (C) battono The Street Profits

Grande match di coppia tra due dei migliori team in circolazione in WWE. Questa volta non ci sono state controversie arbitrali e la vittoria è andata agli Usos grazie alla 1-D ai danni di Angelo Dawkins. Ad arbitrare la contesa ci ha pensato l’Hall of Famer Jeff Jarrett.

Nonostante non avesse l’ok medico per lottare, Riddle si è presentato a sorpresa sul ring, chiedendo di affrontare Rollins. “The Visionary” non si è fatta attendere ed è scattata una rissa tra i due, culminata con l’ennesimo stomp ai danni dell’ex Raw Tag Team Champion.

WWE SmackDown Women’s Championship: Liv Morgan (C) batte Ronda Rousey

Prima importante sfida titolata per la neo campionessa Liv Morgan (che abbiamo intervistato in esclusiva per l’Italia alcuni giorni fa). Il finale è dominato dalle controversie: Liv era imprigionata in una Armbar e, nonostante avesse ceduto, l’arbitro ha conteggiato le spalle a terra di Ronda Rousey, dando la vittoria alla campionessa. Nel post match una furiosa Ronda ha attaccato sia Liv sia l’arbitro, dimostrando tutto il suo disappunto per l’accaduto.

Undisputed WWE Universal Championship, Last Man Standing Match: Roman Reigns (C) batte Brock Lesnar

Un main event caotico e brutale. I due colossi della WWE se le sono date di santa ragione, utilizzando ogni mezzo a disposizione. A un certo punto Brock Lesnar ha addirittura utilizzato un trattore per ribaltare (letteralmente) il ring. A vincere è stato però Roman Reigns grazie all’aiuto degli Usos dopo aver colpito “The Beast” con lo Universal Championship e averlo “seppellito” al di fuori del ring. Continua, dunque, il regno da dominatore assoluto del “Tribal Chief”. A nulla è servito il tentativo di Theory di incassare la valigetta.

Dove vedere WWE SummerSlam

Se non siete riusciti a vedere il Premium Live Event in diretta, potete recuperarlo in differita in esclusiva sul WWE Network. La programmazione settimanale della WWE (Raw, SmackDown, NXT) è invece disponibile con il commento in italiano su Discovery+.