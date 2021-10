WWE Crown Jewel 2021: la card completa dell’evento

Archiviato Extreme Rules, la WWE si prepara a lasciare gli States e recarsi in Arabia Saudita per la nuova edizione di Crown Jewel, in programma il 21 ottobre in diretta dalla Mohammed Abdo Arena di Riyadh. Tra grandi incontri a stipulazione speciale e la conclusione di accese rivalità, l’evento si preannuncia incandescente. Andiamo ad analizzare la card completa dei match annunciati.

Il ritorno della WWE in Arabia Saudita: la card di Crown Jewel

WWE Raw Tag Team Championship: RK-Bro – Randy Orton & Matt Riddle (C) vs Omos & AJ Styles

La strana coppia composta da “The Viper” e dall’ex superstar di NXT continua a fare faville in quel di Raw. Dopo aver vinto i titoli di coppia a SummerSlam, i due sembrerebbero aver messo da parte qualsiasi dissapore e aver trovato la giusta alchimia. Gli ex campioni, però, faranno di tutto per riprendersi le cinture.

No Holds Barred Match: Goldberg vs Bobby Lashley

A seguito dell’umiliazione subita a SummerSlam e del vile attacco ai danni del figlio, Goldberg è in cerca di vendetta nei confronti dell’ex campione Bobby Lashley. Questa volta i due si sfideranno in un No Holds Barred Match, dunque non ci saranno regole e l’Hall of Famer avrà carta bianca per regolare i conti una volta per tutte.

WWE SmackDown Women’s Championship: Triple Threat Match – Becky Lynch (C) vs Sasha Banks vs Bianca Belair

Con il ritorno a sorpresa di Sasha Banks a Extreme Rules sono nuovamente cambiate le carte in tavola all’interno della divisione femminile di SmackDown. Becky Lynch, inoltre, è di recente stata draftata a Raw e potrebbe portare con sè la cintura in caso di vittoria. A Crown Jewel dovrà pero vedersela con l’ex amica e con Bianca Belair in un Triple Threat Match che promette scintille.

WWE Championship: Big E (C) vs Drew McIntyre

Il primo sfidante del neo campione di Monday Night Raw si è palesato nelle scorse settimane. Si tratta dello scozzese Drew McIntyre, disposto a tutto pur di tornare sulla cresta dell’onda. Nonostante tra i due ci sia del grande rispetto reciproco, l’ex campione si è dimostrato nelle scorse settimane più agguerrito che mai.

Hell in a Cell Match: Seth Rollins vs Edge

L’accesa rivalità tra la superstar canadese e “The Visionary of Drip” si concluderà con la stipulazione più violenta in casa WWE: l’Hell in a Cell. La sfida è stata lanciata da Edge nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, lasciando Rollins di stucco. I due, vi ricordiamo, sono stati entrambi draftati a Raw e faranno parte dello show rosso a partire dalla settimana successiva al PPV.

WWE Universal Championship: Roman Reigns (C) vs Brock Lesnar

Dopo aver dominato in lungo e in largo il roster di SmackDown, rimanendo campione per oltre un anno, Roman Reigns dovrà vedersela con Brock Lesnar. Uno showdown atteso da molti su cui pende la spada di Damocle rappresentata da Paul Heyman: rimarrà fedele al “Tribal Chief” o tornerà ad assistere il suo storico alleato?

Vi ricordiamo che potrete seguire Crown Jewel in diretta e in esclusiva sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.