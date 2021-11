WWE, licenziati John Morrison e altri 7 atleti: ecco tutti i dettagli

Continua l’amaro periodo di tagli al personale in WWE. Dopo la notizia delle scorse settimane del licenziamento di oltre 15 superstar, la Compagnia di Stamford ha deciso di rincarare la dose, terminando il contratto di altri 8 atleti.

Ecco l’elenco completo: John Morrison, Drake Maverick, Ashante Adonis, Isaiah Swerve Scott, Jaxson Ryker, Shane Thorne, Tegan Nox e Top Dolla. Tra questi i nomi che più di tutti sorprendono per essere stati messi in lista sono l’ex Intercontinental Champion e tag team partner di The Miz, ovvero Morrison, e la stable nota come “Hit Row”, che aveva debuttato in pompa magna a SmackDown per via del Draft.

La WWE non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito ma, anche questa volta, si pensa sia stata utilizzata la spiegazione dei tagli legati al budget.

Fightful has learned that WWE have released John Morrison, Top Dolla, Ashante Adonis, Isaiah Swerve Scott, Tegan Nox, Drake Maverick, Shane Thorne, and Jaxson Ryker. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) November 19, 2021

Nuova ondata di licenziamenti in WWE

La notizia è stata commentata in maniera alquanto negativa da fan e addetti ai lavori. Franky Monet, ex stella di NXT e compagna di John Morrison nella vita di tutti i giorni, in particolar modo, ha criticato aspramente l’operato della WWE, invitando i fan a boicottarla.

Una situazione alquanto delicata che si ripercuoterà anche sul roster di WWE2K22. Il nuovo videogame della Compagnia, infatti, avrà un comparto atleti non al passo coi tempi.

Nell’arco dell’anno la WWE ha deciso di licenziare quasi 80 superstar e sono in molti a iniziare a pensare che in un futuro non troppo lontano Vince possa decidere di vendere la sua Compagnia. Una manovra strategica di business che, se messa in atto, potrebbe nuovamente stravolgere gli equilibri in campo.

