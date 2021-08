WWE NXT TakeOver 36: risultati e highlights dell’evento

Un altro TakeOver è stato consegnato agli archivi e, anche questa volta, le superstar del brand oronero hanno dato il massimo. Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un “reboot” di NXT e quanto accaduto in occasione dell’evento potrebbe aver dato vita a un nuovo inizio.

Tra match spettacolari, cambi di titolo e rivalità giunte al termine, andiamo ad analizzare quanto accaduto in occasione di TakeOver 36, trasmesso in diretta domenica 22 agosto dal Capitol Wrestling Center di Orlando, in Florida. Lo show è andato in onda il giorno dopo SummerSlam, che ha infranto ogni record in casa WWE.

WWE, la coverage completa di NXT TakeOver 36

Million Dollar Championship: Cameron Grimes batte LA Knight

Dopo settimane di umiliazioni in cui ha dovuto svolgere le mansioni di maggiordomo personale di LA Knight, Cameron Grimes si è preso la sua rivincita conquistando il Million Dollar Championship, titolo reso celebre nell’allora WWF da Ted DiBiase. L’intervento dell’Hall of Famer, presente a bordo ring per tutta la durata del match, si è rivelato fondamentale per la sua vittoria.

NXT Women’s Championship: Raquel Gonzalez batte Dakota Kai

L’atteso scontro tra ex alleate non ha deluso le aspettative. Dakota Kai ha cercato in tutti i modi di detronizzare la campionessa, ma la differenza di stazza e di esperienza hanno permesso alla superstar messicana di prevalere. Raquel, infatti, si è portata a casa la vittoria con una devastante Chingona Bomb dalla seconda corda.

Al termine del match, però, ha dovuto fare i conti con un’avversaria inaspettata: sullo stage si è infatti palesata Kay Lee Ray, la campionessa più longeva nella storia di NXT UK.

NXT UK Championship: Ilja Dragunov batte WALTER

Un match brutale e degno di restare negli annali del brand oronero. Ilja Dragunov e WALTER non si sono minimamente risparmiati, dimostrando al mondo intero la validità del wrestling europeo. Non sono bastate ben due Tornado Moscow a mettere a terra il campione. Pervaso da un vero e proprio istinto guerriero, la superstar di origini russe ha sottomesso WALTER con una devastante Sleeper Hold, diventando per la prima volta in carriera NXT UK Champion. Il regno dell’austriaco, dunque, termina dopo quasi 2 anni di dominio.

2-out-of-3 Falls Match: Kyle O’Reilly batte Adam Cole

Si è chiusa in maniera definitiva la rivalità tra i due ex componenti dell’Undisputer Era, che in lungo e largo avevano monopolizzato NXT. Il primo schienamento è stato effettuato da Kyle O’Reilly al termine di un match di wrestling “classico”, mentre il secondo da Adam Cole dopo un violento Street Fight. La resa dei conti è poi avvenuta all’interno della gabbia d’acciaio, dove Kyle O’Reilly ha costretto Cole alla resa con una Heel Hook.

Rimane incerto, a questo punto, il futuro dell’ex NXT Champion all’interno della WWE. Alcuni pensano possa approdare nel main roster, altri che possa decidere di avventurarsi in altri lidi.

NXT Championship: Samoa Joe batte Karrion Kross

Impresa storica di Samoa Joe che si laurea per la terza volta in carriera NXT Champion, diventando l’unica superstar a raggiungere questo traguardo. La manovra decisiva per la vittoria è risultata essere la Muscle Buster, finisher devastante che Joe ha rispolverato appositamente per l’occasione. Per Kross, invece, si prospetta un futuro in quel di Raw: nel corso dell’ultima puntata si è presentato con un nuovo ring attire e, per il momento, ancora senza il sostegno della compagna Scarlett.

Vi ricordiamo che potete recuperare TakeOver 36 in esclusiva sul WWE Network. Le puntate settimanali di NXT, invece, sono disponibili con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa sulla piattaforma Discovery+ (qui il link per abbonarsi).