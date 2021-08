WWE NXT UK, intervista a Ilja Dragunov: “Il mio momento è arrivato!”

Dopo aver dato prova al mondo intero delle sue doti atletiche in giro per l’Europa e poi in quel di NXT UK, brand britannico della WWE, la superstar di origini russe Ilja Dragunov si prepara ad affrontare la sfida più importante della sua carriera.

In occasione di TakeOver 36, in programma domenica 22 agosto in esclusiva sul WWE Network (qui il link per abbonarsi alla piattaforma) Ilja dovrà vedersela ancora una volta con WALTER, campione in carica da oltre due anni. In attesa di scoprire se riuscirà finalmente a diventare il portabandiera di NXT UK, abbiamo potuto scambiare due chiacchiere con lui in un’intervista esclusiva per Tom’s Hardware Italia. Ecco cosa ci ha raccontato.

Hai iniziato a muovere i tuoi primi passi nel mondo del Wrestling nel 2012, in Germania, allenandoti con l’ex WWE superstar Alexander Wolfe. Da lì in poi ti sei esibito in numerose federazioni del territorio europeo per poi approdare a NXT nel 2019. Ti senti migliorato rispetto a prima e quali sono i più grandi insegnamenti che hai ricevuto in WWE?

Mi sento in ottima forma e, giunto a questo punto della mia carriera, so per certo di essere arrivato al livello che volevo raggiungere. Se ripenso a tutti gli anni trascorsi prima di approdare in WWE, devo dire che ogni sacrificio non è stato vanificato. Ho imparato tantissimo durante il mio periodo nelle indipendenti, ma è grazie alla WWE che ho potuto presentare la mia vera persona a una platea su scala globale e sono contento del fatto che i fan abbiano imparato ad apprezzare la mia tenacia, la voglia di dare sempre il massimo sul ring e la resistenza al dolore. Ho disputato grandi match a NXT, dimostrando a tutti di che pasta sia fatto. Adesso è finalmente arrivato il mio momento.

In occasione di TakeOver 36 sfiderai nuovamente WALTER. Vi siete già affrontati in passato dando vita a un match davvero intenso. Pensi possa essere, a oggi, il tuo più grande rivale e quale sarà la tua strategia questa volta per cercare di portarti a casa il titolo?

Ho imparato tanto dal mio precedente match con WALTER e questa volta la mia strategia sarà diversa. So per certo che soltanto la voglia di vincere non basterà. Mi servirà spingermi oltre le mie capacità e dare il 100%. WALTER è senza ombra di dubbio l’avversario più duro e tenace con cui abbia mai avuto a che fare, ma attualmente mi trovo nella forma fisica migliore della mia vita. Sono più veloce, più tecnico e, come dicevo in precedenza, la mia resistenza al dolore è ormai appurata. Farò di tutto per detronizzarlo.

Chi ti piacerebbe affrontare in futuro, anche al di fuori di NXT e NXT UK?

Difficile fare una selezione perchè la WWE è colma di talenti, ma direi senz’altro Shinsuke Nakamura e Cesaro. Sono un grande fan della superstar nipponica e penso sia uno dei migliori al mondo. Con Cesaro, invece, ho già avuto l’opportunità di condividere il ring in un TakeOver a Cardiff, ma vorrei affrontarlo di nuovo. Sono più preparato rispetto al passato e ti assicuro che questa volta l’esito sarà ben diverso. In ogni caso nutro un rispetto immenso nei suoi confronti.

Puoi raccontarci come è stato per te muovere i primi passi all’interno dello show oronero e chi è stato a volerti fortemente al suo interno? Triple H o Shawn Michaels?

Devo dirti che sono state diverse le persone che hanno riconosciuto il mio talento e che hanno spinto per portarmi in WWE. Ricordo di quando William Regal venne ad assistere dal vivo a uno show della PWG e si complimentò con me nel backstage. Senza dubbio è stato uno dei grandi fautori del mio approdo a NXT UK. Lo stesso dicasi per Robbie Brookside. E che dire di Triple H e Shawn Michaels, due icone del business nonchè persone fantastiche. Ho imparato tantissimo da loro e voglio continuare ad ascoltare consigli e assorbire sempre più nozioni per migliorarmi.

Ne parlavamo con Fabian Aichner in passato ed ero curioso di avere anche una tua opinione in merito. Il wrestling europeo ha avuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, venendo apprezzato e rispetto anche dai fan americani. Cosa pensi possa servire per farlo crescere ancora?

Se devo essere onesto, pensi non manchi niente. Il wrestling europeo è cresciuto tantissimo, come hai detto giustamente tu, e con NXT UK abbiamo dimostrato il nostro valore. Non si tratta di un qualcosa che abbiamo voluto proporre in maniera forzata al pubblico. Pensa a Tyler Bate, a Pete Dunne, o al match tra me e WALTER. Le reazioni di fan e addetti ai lavori sono state entusiaste e totalmente organiche perchè hanno riconosciuto il nostro impegno e la voglia di dare sempre il massimo. Lo stile europeo è proprio questo: passione, tenacia e fisicità. Il ring è la nostra scelta di vita e siamo lieti di poterci esibire.

Le restrizioni dovute alla pandemia hanno danneggiato soprattutto i live event della WWE e, in particolar modo, NXT UK. Ti piacerebbe esibirti in Italia, non appena possibile? Se non vado errato, si tratta di uno dei pochi Paesi europei in cui non hai ancora avuto l’occasione di performare.

In realtà sono diversi i Paesi in cui non mi sono esibito e spero di poter recuperare non appena sarà possibile, ma hai ragione, l’Italia è uno di questi. La vostra nazione è davvero fantastica e mi piacerebbe tantissimo visitarla come superstar della WWE.

Hai soltanto 27 anni. Se dovessi pensare a quale sarà il tuo futuro tra cinque anni, che risposta daresti?