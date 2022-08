Dopo gli innumerevoli ritardi, dovuti al blocco dei trasporti in Cina, c’è giunta in redazione, ma sopratutto nelle nostre mani, la Figuarts Zero di Yamato “Thunder Bagua” tratta dalla saga di Wano dell’ultra centenario manga di One Piece.

Personaggio

Yamato è la figlia di Kaido, nata e cresciuta per esserne l’erede, la giovane sviluppò invece una profonda ammirazione per il samurai Oden. Dopo la morte del suo mentore, Yamato decide di diventare un uomo, impersonandolo e adottando i suoi modi di fare. Questo percorso di ribellione, ha portato Yamato in contrasto il padre Kaido, imprigionandola per quasi tutta la sua vita a Onigashima. Da giovane fece amicizia con Ace durante la sua visita nel paese di Wano, e una volta venuta a conoscenza della morte di quest’ultimo decise di aspettare l’arrivo del fratello Monkey D. Luffy. Assieme ai pirati di Cappello di Paglia si scaglia contro il padre Kaido affermando di voler salpare con Luffy e la sua ciurma una volta finita la guerra e che quest’ultimo è l’uomo che Oden stava aspettando.

Confezione

La scatola graficamente rimane in linea con tutte le precedenti uscite dedicate a One Piece, frontalmente troveremo un’ampia finestra trasparente grazie alla quale sarà possibile sbirciare la figure che troveremo all’interno senza dover aprire la confezione. Passando sul retro troviamo quattro foto di Yamato che ci mostrano i vari dettagli della statua. Una volta aperta la scatola, troviamo la statica già assemblata, protetta da due blister e da uno strato di pellicola trasparente a protezione delle vernici e delle parti più appuntite che potrebbero subire danni o urti durante il trasporto.

Yamato

Yamato realizzata completamente in PVC e ABS, misura circa 16 cm di altezza. La figure non necessita di particolari difficoltà di montaggio, infatti, basterà agganciare il personaggio alla base esagonale rossa trasparente, con impresso un’immagine di Yamato con il nome del personaggio ed è il gioco è fatto. La figlia di Kaido, è alta e magra con gli occhi marrone e dei lunghi capelli mossi bianchi con delle sfumature verde acqua e azzurri sulle punte, oltre a possedere delle corna rosse sulla testa. Solitamente indossa un kimono bianco con delle linee ondulate viola, la parte inferiore è una gonna rossa, chiusa da una corda bianca e viola sulla vita. La ragazza possiede come arma, una mazza chiamata Takeru, con cui ha dimostrato di essere molto abile durante gli scontri. La statua è denominata “Thunder Bagua” (Raimei Hakke) ovvero il nome del potentissimo colpo scagliato dall’arma. La colorazione è ben realizzata, in particolare sui capelli. L’effect part sulla mazza, rende benissimo la potenza del colpo che il personaggio sta per scagliare contro il suo avversario. Lo sculpt del viso è privo di difetti e la somiglianza con la controparte animata è davvero magnifica.

Conclusioni

Con Yamato, l’azienda raggiunge l’obiettivo di realizzare un pezzo di forte impatto visivo e allo stesso tempo molto scenico che non può che spiccare in mezzo agli altri pezzi della stessa linea. In conclusione ci troviamo di fronte a un’ottima figure, che ricreano alla perfezione sia l’effetto del colpo ma anche gli abiti tradizionali, valorizzando lo sculpt dell’intera statua.

Yamato “Thunder Bagua” è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 74.90 €, distribuita in Italia da Cosmic Group.