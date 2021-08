Yashahime diventa un manga

Il sito web ufficiale dell’anime spinoff di Inuyasha di Rumiko Takahashi Yashahime: Princess Half-Demon ha annunciato che l’anime sta per essere trasposto in un manga del creatore di Zettai Karen Children, Takashi Shiina.

Takashi Shiina al lavoro sul manga di Yashahime

Per celebrare l’annuncio, Shiina ha disegnato l’illustrazione qui in basso, che riunisce le protagoniste di Yashahime: Princess Half-Demon e di Zettai Karen Children:

Shiina ha terminato il 14 luglio il suo manga Zettai Karen Children dopo 16 anni. La serie comica di fantascienza è iniziata sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 2005. Il manga ha ispirato una serie anime televisiva di 52 episodi del 2008, così come un adattamento anime video originale del 2010. Un anime spin-off incentrato sull’antagonista della serie Kyōsuke Hyōbu intitolato The Unlimited – Hyōbu Kyōsuke è andato in onda nel 2013 e potete guardarlo in streaming su Crunchyroll a questo indirizzo.

La prima stagione dell’anime Yashahime: Princess Half-Demon è stata presentata in anteprima in Giappone nell’ottobre 2020 e potete trovarla sempre su Crunchyroll, mentre la seconda stagione sarà presentata in anteprima in Giappone su Yomiuri TV e NTV il 2 ottobre.

Rumiko Takahashi, l’autrice del manga di Inuyasha, ma anche di altre opere iconiche come Lamù, Maison Ikkoku (conosciuto in Italia anche con il nome di Cara Dolce Kyoko)e Ranma ½, ha pubblicato per la prima volta il manga originale di Inuyasha su Weekly Shonen Sunday nel 1996 e lo ha concluso nel 2008. La serie anime Inuyasha di 167 episodi basata sul manga è andata in onda dal 2000 al 2004. Un anime sequel di 26 episodi intitolato Inuyasha: The Final Act è andato in onda dal 2009 al 2010. La serie ha ispirato quattro film e un cortometraggio anime di 30 minuti.

Il manga di Yashahime verrà pubblicato nel numero di novembre della rivista Shōnen Sunday S di Shogakukan, il 25 settembre.

