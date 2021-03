Yasuke: data di uscita e prime immagini

Tempo fa Netflix aveva annunciato un nuovo adattamento anime della storia di Yasuke, conosciuto (poco) nella cultura popolare come il primo e unico samurai di origine africane della storia. Ieri è stato confermato dalla piattaforma streaming che la premiere del nuovo anime sarà messa disponibile dal prossimo 29 aprile e consisterà di sei episodi.

Originariamente chiamato Yusufe, provaniente dal Mozambico, nel XVI secolo venne deportato come servitore del gesuita italiano Alessandro Valignano in Giappone. Qui le sue qualità di guerriero attirarono l’attenzione di Oda Nobunaga, che lo liberò e gli conferì il grado di samurai, impiegandolo addirittura come guardia del corpo personale.

La storia alla base dell’anime sarà però ben diversa dalla storiografia. Tanto per cominciare il setting sarà una coniugazione dark fantasy del periodo Sengoku, con il coinvolgimento di incantesimi magici e mecha. La trama vedrà il guerriero samurai di origine africana Yasuke, doppiato da LaKeith Stanfield, ormai ritiratosi dal ruolo, costretto a tornare alla sua vita di combattimenti e violenza per proteggere una misteriosa ragazza da misteriose forze oscure.

Il ruolo di director è stato affidato a LeSean Thomas, quindi una personalità con una sostanziosa esperienza alle spalle. Per chi non lo sapesse in passato è stato storyboard artist per produzioni come Kim Possible, The Batman, Batman: The Brave and the Bold e Green Lantern: First Flight. Recentemente invece ha lavorato a Black Dynamite, The Legend of Korra, The Boondocks e Children of Ether.

Per la creazione dell’anime Thomas lavorerà con lo studio MAPPA. Ecco il suo commento:

“C’è una natura fortuita in questo progetto. Il fatto che un uomo afro-americano va in Giappone per vivere e lavorare tra i migliori anime giapponesi per creare un anime su un africano che va in Giappone per vivere tra l’élite giapponese e diventare un guerriero. Una parte di me nel profondo sente di essere nato per creare questa serie con MAPPA, Flying Lotus, LaKeith e il resto di questo talentuoso team.”