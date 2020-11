Yawning Portal Inn: arriva la mega miniatura

Wizkids, azienda licenziataria per la produzione di merchandising legato al brand di D&D, ha appena annunciato che presto sarà disponibile un modello della Yawning Portal Inn (conosciuta in italia come la Locanda del Portale Spalancato).

E stando alle informazioni date dall’azienda non abbiamo qui solo un “semplice” modello in scala ma un vero e proprio gioiellino di modellismo, destinato ai più ambiziosi collezionisti e amanti del gioco.

Al momento non sono purtroppo disponibili immagini del modello reale, ma solo render ufficiali (e ufficialmente provvisori) di come dovrebbe apparire il prodotto finito.

Stando a quanto mostrato, il modello sarà una fedele riproduzione di quello che è stato possibile vedere in “Waterdeep: il furto dei dragoni”, una delle ultime avventure prodotte dalla Wizards of the Coast, ambientata completamente nell’iconica città della Costa della Spada.

Sono invece disponibili alcune informazioni.

Per prima cosa il modello sarà su tre piani smontabili: sarà quindi possibile giocarvi all’interno (almeno usando le miniature) e vedere al meglio il contenuto del famoso edificio

Questo perché, oltre alla locanda vera e propria, nella scatola sarà inclusa un’ampia selezione di mobilio.

E ovviamente sarà presente anche la miniatura di Durnan, lo storico e iconico proprietario della Locanda del Portale Spalancato, e della sua temuta spada Grimvault.

Insomma se, come giocatori di ruolo, il vostro desiderio nel cassetto è sempre stato quello di poter toccare con mano i Forgotten Realms qui avete la vostra grande possibilità.

E, come detto, non si tratta di un pezzetto da nulla: la Yawning Portal Inn, insieme all’irascibile Elminster, è forse l’elemento più conosciuto dei Forgotten Realms. Migliaia di avventurieri vi sono passati almeno una volta nella vita, e altrettante epiche avventure hanno mosso il loro primo passo proprio sul suo pavimento in legno.

A conferma della sua importanza nel setting, basti dire che che, solo nell’ultima edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo, la Locanda del Portale Spalancato è apparsa, oltre che nella già citata avventura, in altri due volumi: Waterdeep: Il Dungeon del Mago folle e Tales From the Yawning Portal.

Non solo, stando alle indiscrezioni di Polygon, potremo usare questo set all’interno di più ampie costruzioni di nostra fantasia: saranno infatti incluse delle speciali clips che ne permetteranno l’uso sia con il sistema di aggancio OpenLock che con Fat Dragon Games’ Dragonlock

Il modello della Yawning Portal Inn sarà disponibile sul mercato a partire da Aprile 2021, ad un prezzo consigliato al pubblico di 349,99$ (circa 294€ al cambio attuale).