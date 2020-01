Young Rock: in arrivo la nuova serie tv sulla vita di The Rock

L’emittente NBC ha da poco ordinato la realizzazione di una nuova serie tv, “Young Rock”, basata sulla vita dell’attore ed ex wrestel Dwayne “The Rock” Johnson.

La prima stagione dello show comedy dovrebbe essere composto da un totale di 11 episodi che, come ha annunciato durante il tour per la stampa della Television Critics Association Paul Telegdy, delegato dell’NBC Entertainment:

Seguiranno Dwayne durante la sua vita e il suo percorso di crescita. È, sostanzialmente, la vita di Dwayne, adattata sullo schermo da uno sceneggiatore brillante e profondo qual è Nahnatchka.

Nahnatchka Khan (Fresh Off The Boat) sarà infatti lo sceneggiatore della serie TV, scritta a quattro mani insieme a The Rock e nella quale lo stesso Dwayne Johnson apparirà in ogni singolo episodio.

Jeff Chiang, che ha già collaborato con “Nahnatchka” a “Fresh Off The Boat”, aiuterà a scrivere invece la sceneggiatura dell’episodio pilota, mentre a produrre la serie troveremo la Universal Television, Seven Bucks e Fierce Baby Productions.

The Rock, attualmente nelle sale con il film Jumanji-The Next Level , in merito all’idea di girare uno show incentrato sulla sua vita ha dichiarato:

Tra le strade di Hawaii, adolescente, venivo arrestato quasi ogni settimana, facevo tutto quello che non dovevo fare ma ero sempre un bravo ragazzo. E poi ci siamo trasferiti a Nashville in Tennessee dove ho continuare a mettermi nei guai!

Gli episodi proseguiranno raccontando di fatto anche gli anni universitari a Miami, quando il nostro beniamino verrà indicata come una delle stelle nascenti del football, prima di entrare a far parte del mondo del WWE “quando combattevo per 40 dollari alle fiere e ai concessionari dell’usato”.

Oltre a “Young Rock”, gli altri annunci della NBC includono un rinnovo massiccio di ben tre stagioni della serie TV medica New Amsterdam, un nuovo documentario sulla natura in uscita nel 2024, The New World, e, soprattutto, il ritorno di Amy Poehler e Tina Fey come presentatrici dell’edizione 2021 della cerimonia di premiazione dei Golden Globes.