Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro arriva su Netflix

Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro, il primo film d’animazione dell’amata serie Yu Yu Hakusho – Ghost Files, conosciuta in Italia come Yu degli Spettri, proiettato nei cinema del Giappone il 10 luglio del 1993, arriva su Netflix dopo la serie originale:

Quando il piccolo Koenma è rapito, Yusuke e la banda devono riportare il poderoso Sigillo d’oro di Re Enma a Magma Valley per garantire l’incolumità del bambino.

Vi ricordiamo che Netflix è al lavoro anche sull’adattamento live-action dell’opera.

Yu Yu Hakusho: manga e anime

Conosciuto in Italia come Yu degli Spettri, il manga Yu Yu Hakusho è scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, pubblicato sul magazine Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994. La serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon,

In Italia è pubblicato dalla Star Comics che nel 2020 ha riproposto una nuova edizione Yu degli Spettri Perfect Edition (acquistatela su Amazon!):

Tornano le avventure del detective del mondo degli spiriti, in un’edizione nuova fiammante, con dialoghi riveduti e corretti, pagine a colori e formato maxi! Yusuke è un teppistello come tanti che, un brutto giorno, perde la vita nel tentativo di salvare un bambino. Nel mondo dell’aldilà, tuttavia, gli “addetti ai lavori” sanno che il piccolo si sarebbe salvato anche senza il suo aiuto, e che dunque Yusuke è morto invano. Così, nel tentativo di rimettere a posto le cose, cercano un modo per riportarlo in vita. Tuttavia, se il tentativo riuscisse, il nostro non sarebbe più il ragazzo di prima… Imperdibile saga per i nostalgici del fumetto anni Novanta e per tutti gli amanti di misteri, fantasmi e spiriti erranti!

Dal manga è stata tratta la serie anime Yu Yu Hakusho – Ghost Files composta da 112 episodi realizzati dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul) e trasmessi in Giappone dal 10 ottobre 1992 al 7 gennaio 1995.

In Italia l’anime è stato trasmesso per la prima volta da La7 nel 2001 e raccolto in home video da Yamato Video.

Oltre a Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro il franchise comprende un secondo film d’animazione, intitolato: Yu Yu Hakusho – I guerrieri dell’inferno.