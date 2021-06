Zack Snyder sogna di dirigere un film su Dragon Ball Z

Dopo un periodo di isolamento forzato a causa di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia, il regista Zack Snyder è tornato alla carica prima con la sua versione di Justice League e successivamente con il film Army of the Dead, disponibile in esclusiva sul catalogo Netflix. Ora, nel corso di una chiacchierata con Tyrone Magnus su YouTube, il cineasta ha dichiarato di voler dirigere un adattamento di Dragon Ball Z, una delle opere più celebri e amate in tutto il mondo tra quelle partorite dalla fantasia del mangaka Akira Toriyama.

Snyder amerebbe infatti dirigere una pellicola con attori in carne e ossa dedicata alle avventure di Goku, Vegeta e compagni, anche se non esclude di poter lavorare ad altri anime di successo. Nonostante la dichiarazione del regista sia sicuramente molto ardita, i fan ricorderanno senz’altro le rocambolesche sequenze d’azione di Sucker Punch, oppure i combattimenti in volo tra Superman e il generale Zod ne L’Uomo d’Acciaio. Lo stile di Zack Snyder quindi si sposerebbe piuttosto bene in un ipotetico lungometraggio dedicato a Dragon Ball Z, visto e considerato anche che gran parte del manga e dell’anime omonimo è contraddistinto da combattimenti spettacolari.

Ricordiamo anche che la saga di Toriyama è già stata di recente portata sul grande schermo, più precisamente nel film del 2009 diretto da James Wong e con protagonista l’attore Justin Chatwin: Dragonball Evolution. Nato come la terza trasposizione cinematografica del franchise di Dragon Ball, la pellicola si rivelò purtroppo essere un disastro su tutti i fronti, venendo letteralmente distrutta sia dalla critica specializzata che dai fan sfegatati della serie originale. Tra i problemi del film, effetti speciali di bassa lega e una scarsa fedeltà con l’opera di Toriyama, oltre a un’interpretazione degli attori sottotono e assolutamente lontana dal fascino dei personaggi apparsi nel manga, ad eccezione forse di Muten, il maestro di arti marziali che allena Goku interpretato dal grande Chow Yun-Fat.