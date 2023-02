Il regista Zack Snyder, noto anche per il lungometraggio con protagonista la Justice League, ha recentemente inviato un messaggio attraverso il quale sostiene le decisioni prese del co-capo dei DC Studios, James Gunn, atte a ricostruire l’universo cinematografico e televisivo della DC.

Secondo quanto riportato, Zack Snyder, il regista di Justice League, ha dato il suo sostegno a James Gunn e alla sua nuova visione per quello che sarà il futuro dell’intero DC Extended Universe.

Più nello specifico, a rivelarlo è stato lo stesso James Gunn, dopo un suo precedente contatto con Zack Snyder.

Di seguito condividiamo il messaggio pubblicato su Twitter.

He contacted me to express his support about my choices. He’s a great guy. Again, he seems really happy with the massive world building he’s doing now.

— James Gunn (@JamesGunn) February 9, 2023