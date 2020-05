Zagor Dark Novels – la nuova miniserie dello Spirito con la Scure

Arriverà in edicola a fine maggio Zagor Dark Novels, la nuova miniserie che avrà come protagonista Zagor con avventure dai toni drammatici e dal taglio moderno, collegate tra loro attraverso un’intrigante cornice narrativa e illustrate da guest-star quali Giovanni Freghieri, Franco Saudelli e Anna Lazzarini, ma anche da chi ha già frequentato la foresta di Darkwood come Max Bertolini, Lola Airaghi e Massimo Pesce.

La miniserie avrà periodicità mensile e sarà presentata nello stesso formato della serie Tex Willer quindi albi da 64 pagine in bianco e nero, dimensioni 16×21.

Il primo albo si intitolerà Zagor Dark Novels – Gli Occhi del Destino; soggetto e sceneggiatura di Moreno Burattini, disegni di Giovanni Freghieri e copertina di Michele Rubini. Sarà disponibile in edicola dal 28 maggio.

Chi è il misterioso personaggio che, in una casa di Philadelphia, racconta al giornalista Roger Hodgson alcuni episodi della vita di Patrick Wilding, eroe leggendario della frontiera, noto con il nome di Zagor, di cui da anni si sono perse le tracce? Su Zagor, che gli indiani hanno soprannominato lo Spirito con la Scure, Hodgson intende scrivere un libro: dopo aver raccolto numerose testimonianze sulle sue straordinarie imprese, al giornalista interessa il suo lato umano. “Cerco qualcosa che lo descriva come uomo, vorrei scavare nel suo intimo, al di la del suo eroismo. E forse voi siete la persona giusta”, dice lo scrittore a chi gli siede di fronte. E si prepara, con un taccuino e una matita in mano, ad ascoltare.

Eccovi alcune tavole in anteprima dell’albo:

Zagor Dark Novels fa seguito all’ottimo ciclo Zagor Le Origini che ha rinarrato le origini del personaggio in una chiave più moderna e drammatica gli eventi che trasformarono il piccolo Patrick in Za-Gor-Te-Nay.

Zagor è un personaggio dei fumetti ideato nel 1961 da Guido Nolitta (pseudonimo di Sergio Bonelli) e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, protagonista della omonima serie a fumetti pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore; la serie inizialmente era pubblicata in formato a strisce per poi passare nel 1965 sulla collana Zenith Gigante nel classico formato bonellide. Pubblicata ininterrottamente da oltre cinquant’anni la serie ha superato i 600 volumi venendo più volte ristampata. Il personaggio rappresenta uno dei più celebri tarzanidi italiani e fa parte della storia del costume italiano.