Zeth Castle approda in Tom’s Hardware – Cultura Pop

È successo e ne sono molto felice: il vostro buon Zeth Castle entra a far parte della famiglia di Tom’s Hardware – Cultura Pop. Il mio viaggio tra i fumetti e la nerd culture, iniziato tanto tempo fa, vede oggi una nuova tappa, importante, di crescita e arricchimento. Sono approdato in Tom’s e non posso che ringraziare dal profondo del cuore tutto il team che mi ha accolto e fatto sentire in famiglia sin dai primi minuti.

So che non è il vostro caso, ma ci tengo comunque a precisare che non cambiano lo spirito, la genuinità e il rispetto con qui ho portato avanti la mia attività di divulgazione in questi anni.

State tranquilli, con me troverete sempre un amico pronto a consigliarvi e magari ad accompagnarvi nelle nostre passioni comuni, con entusiasmo e voglia di alzare sempre di più l’asticella del livello dei contenuti.

A partire da lunedì 13 settembre inizia un nuovo percorso, rispettoso della tradizione con la quale ho sempre trattato le materie che mi competono ma anche con qualche novità.

Ed è esattamente di questo che voglio parlarvi, ovvero della nuova vita di Zeth Castle in Tom’s Hardware – Cultura Pop (parlo di me stesso in terza persona come Dr. Doom o Magneto, ma lo faccio per il SEO, che credevate?).

Oltre alla consueta parte redazionale dedicata ai fumetti, ai cinecomics, agli approfondimenti e agli special a cui siete abituati, ci sarà un’importante incremento della parte live su twitch.

Il Trono di Zeth

La tradizione è importante, specie dopo tanti anni. Il Trono del Re cresce e cambia leggermente nome, diventando Il Trono di Zeth. Andrò in onda il lunedì, dalle 18:30 alle 20:30, con un nuovo logo (che sta per arrivare) ma con la stessa passione ed energia.

A Il Trono di Zeth troverete tutti i consigli sui migliori fumetti in uscita, gli approfondimenti, il recupero dei grandi classici e lo spazio dedicato a voi, alle vostre domande e letture.

Ogni settimana sceglierò per voi il meglio delle proposte di tutte le case editrici italiane, accompagnandovi tra manga, comics, graphic novel, titoli stranieri e italiani. E periodicamente aprirò il format alla presenza della community, ospitando in diretta i follower e affrontando specifici temi di interesse.

Insomma Il Trono di Zeth è Il Trono del Re 2.0, l’appuntamento fisso per chiunque ami la nona arte in tutte le sue forme e non solo.

Zetha Mansion

Ed ecco la novità più croccante: Zetha Mansion è il nuovo format che ho creato per Tom’s Hardware – Cultura Pop e andrà in onda il giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30.

Come suggerisce il nome l’obiettivo è di “ospitarvi” a casa mia, in un format contenitore che settimanalmente andrà ad abbracciare molteplici argomenti trasversali, con un nome che ricordasse titoli come Maniac Mansion ma che suonasse quasi come una “Dimensione Z” (immaginate Dio Brando di JoJo che lo sbraita, ecco), in cui potersi ritrovare, abitualmente.

In Zetha Mansion troverete di tutto: dagli approfondimenti tematizzati sui nuovi cinecomic o serie tv tratte da fumetti o di particolare rilievo al mondo degli anime, ma non solo. Periodicamente a rotazione si parlerà di gioco da tavolo (un’altra delle mie grandi passioni), gioco di ruolo, collezionismo e toys, videogames con particolari link al mondo dei fumetti e molto altro ancora, con puntate 100% dedicate e ospiti in diretta.

Insomma, ed è questa una delle sfide più emozionanti, i miei contenuti diventano ancora più trasversali.

Parleremo molto delle serie tv Marvel Studios su Disney+, così come della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe o dei nuovi cinecomics Warner DC, ma ci sarà spazio per tanti diversi appuntamenti per accontentare tutte le esigenze di una community eterogenea come le nostre passioni.

E, lo avevo promesso, all’interno di Zetha Mansion troverà spazio anche “lo sfogatoio”, un piccolo angolo di emissione energetica (leggi: terapia di gruppo) dove affronteremo anche le cose che proprio non ci vanno giù. E sono, purtroppo, tantissime.

Insomma avete capito: il vostro amichevole Zeth Castle di quartiere sarà una delle nuove (si fa per dire, smettetela di sghignazzare) facce di Tom’s Hardware – Cultura Pop e sono pronto ad accompagnarvi in una grande stagione di contenuti.

Ci vediamo live due volte a settimana, con Il Trono di Zeth e Zetha Mansion.

E, cosa più importante di tutte, grazie.

Grazie a tutti voi che mi seguite con passione da tanti anni, il vostro sostegno e i vostri messaggi sono carburante inestimabile per essere sempre sul pezzo. Grazie quando mi avete sostenuto nei momenti difficili, durante questa dannata pandemia e quando sono stato male.

Grazie per volermi seguire anche in questa nuova avventura. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.