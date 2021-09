Zetha Mansion Ep. 01 – Dune: welcome back to Arrakis

Prima puntata di Zetha Mansion, il format trasversale di CulturaPOP in cui si abbracciano tutti i trend topic del momento e le cose più interessanti che arrivano dal mondo del cinema, delle serie tv, del collezionismo, dei boardgame e gdr e non solo, in questo caso totalmente dedicata a Dune! In occasione dell’uscita nelle sale di Dune di Denis Villeneuve non potevamo non tornare sul desertico Arrakis!



La saga di Dune è a dir poco seminale, tanto da aver ispirato infinite opere (ricordiamo Nausicaa della Valle Del Vento di Hayao Miyazaki, La Casta dei Meta-Baroni di Jodorowski e Gimenez, lo stesso Alien di O’Bannon e anche in parte George Lucas per la nascita di Star Wars, senza contare videogiochi e giochi); Dune ci viene presentato oggi come il romanzo di fantascienza più venduto della storia e i motivi sono chiari a chiunque abbia avuto a che fare anche per poco con la saga.

Il nuovo film di Villeneuve è stato pubblicizzato come un blockbuster imponente, apparentemente quasi muscolare, ma Dune è soprattutto una saga politica ed ecologista, con temi importanti e una concentrazione più spostata sul lato umano della vicenda, che non sulle esplosioni e i combattimenti.

Dai falsi miti all’imposizione di credi religiosi, dallo sfruttamento del territorio alla ribellioni di popoli sottomessi dalla cupidigia e dalla malvagità, nell’opera di Frank Herbert troverete questo e anche molto di più, in un’avvincente space opera che ha pochi pari.

L’obiettivo del primo episodio di Zetha Mansion è raccontare Dune e la sua importanza, attraverso i libri di Frank Herbert e l’universo prequel di suo figlio Brian e KEvin J. Anderson, i fumetti, i videogiochi e i giochi da tavolo o di ruolo.

Perchè la lore collegata agli Harkonnen, Atreides e Corrino è vasta, strutturata e incredibilmente affascinante.

Preparatevi quindi ad un viaggio con me, Mabelle Sasso, Marco Valle e Manuel Enrico tra i segreti e le leggende della Spezia.