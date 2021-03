Dissipatori CPU | i migliori di marzo 2021

Senza dubbio le presentazioni e l’uscita dei nuovi hardware hanno infiammato l’interesse di molti appassionati. In particolare la serie 3000 di Nvidia ha lasciato a bocca aperta per il livello prestazionale raggiunto, così come la presentazione della Radeon 5700 di AMD ha riacceso le speranze di poter acquistare una GPU a prezzo di mercato, in un periodo in cui già solo trovarne in vendita è un’impresa.

Per coloro che si apprestano a configurare una nuova macchina, o per chi invece decide semplicemente di aggiornare la propria, magari con una nuova CPU, una delle scelte più complesse e spesso trascurate, è senza dubbio quella del dissipatore. Nella maggior parte dei casi infatti, i produttori di processori, includono insieme al chip un dissipatore ad aria lasciando che l’utente concentri l’attenzione sui restanti componenti.

Nell’ultimo periodo, in particolare con i Ryzen di AMD, i dissipatori stock hanno offerto sicuramente una soluzione accettabile rispetto al passato. Il Wraith di AMD infatti, soprattutto nella sua variante Prism inclusa nei processori di fascia alta, rappresenta uno dei sistemi di raffreddamento più apprezzati proprio per la sua capacità di offrire discrete prestazioni senza la necessità di aggiungere un’ulteriore spesa al computo delle parti da acquistare. Tuttavia optare per una soluzione di terze parti, più performante ed efficiente, rimane la scelta più saggia per il nostro PC.

In questa guida ci occuperemo quindi di analizzare quali sono le migliori soluzioni per raffreddare la CPU, in base sia alle esigenze che al budget, cercando di approfondire le differenze tra le varie proposte del mercato ed i motivi per cui può rendersi necessario l’acquisto di un dissipatore custom in sostituzione a quello eventualmente offerto in confezione.

Panoramica sui dissipatori CPU

Negli ultimi anni i sistemi di raffreddamento per le CPU hanno aumentato a dismisura la scelta, portando sul mercato soluzioni sempre più efficienti, e riuscendo a coprire qualsiasi esigenza di dissipazione. Che si voglia un PC silenzioso, estremamente performante, o semplicemente ben raffreddato, il settore dei dissipatori ha una soluzione adatta veramente a chiunque. In questa parte quindi andremo ad analizzare le 3 categorie principali di dissipatori: ad aria, a liquido AIO, e a liquido custom.

Dissipatori ad aria

Si tratta dei sistemi più utilizzati, più semplici ed affidabili. Nella maggior parte dei casi un sistema di dissipazione ad aria viene fornito direttamente in confezione insieme al processore, in altri invece bisognerà affidarsi a soluzioni di terze parti tendenzialmente migliori rispetto a quelli stock offerti dai produttori di CPU. In questa categoria potremo trovare una soluzione per ogni budget, da prodotti estremamente economici, a top di gamma in grado di offrire buoni margini di overclock.

Il principale vantaggio di un dissipatore ad aria è la sua semplicità, in quanto si tratta sostanzialmente di un heatspreader a cui verranno agganciate una o più ventole. Non necessita di particolari accorgimenti, e la manutenzione si limita ad una semplice pulizia dalla polvere. Sono inoltre più economici e sicuri, tuttavia soffrono chiaramente dei limiti dovuti alla loro natura.

Dissipatori a liquido AIO

Si tratta di soluzioni decisamente più costose e più complesse, in grado di superare le diverse centinaia di euro. I vantaggi di queste soluzioni sono molteplici, a partire ovviamente dalle capacità di dissipazione: sfruttando il liquido che attraversa il circuito chiuso (questi infatti vengono anche definiti closed loop), questi sistemi riescono a dissipare in maniera migliore e maggiore il calore prodotto dalla CPU. Il funzionamento dei sistemi AIO è piuttosto semplice: il liquido refrigerante contenuto all’interno, grazie ad una pompa posta sopra il plate della CPU, o fissata al radiatore, viene spinto attraverso l’intero circuito. Il liquido passerà prima per il plate della CPU raccogliendo il calore generato, dopodiché attraverserà il radiatore che disperderà il calore; il liquido così raffreddato verrà spinto di nuovo verso il plate per ricominciare il giro (loop).

È naturale che il raffreddamento avviene in maniera nettamente più veloce e più efficiente rispetto ad un dissipatore ad aria, ragione per la quale sono in grado di raggiungere margini di overclock nettamente più elevati, talvolta vicini a quelli offerti da un custom loop (di cui parleremo più avanti). Si tratta quindi di soluzioni dedicate più che altro a quegli utenti che intendono spingere al massimo il proprio hardware, ma contenendo la spesa e la fatica per raggiungere lo scopo. A questo vanno aggiunti una serie di vantaggi che dipendono però dal tipo di prodotto scelto. Oltre alla notevole riduzione di spazio impegnato, che si lega però alla soggettività del gusto estetico, alcuni di questi sistemi offrono una varietà di funzionalità aggiuntive, dal controllo dell’illuminazione (presente anche su alcuni modelli ad aria), fino al monitoring dell’hardware con modelli dotati di display sulla parte frontale.

Non è tutto oro quello che luccica però. Nonostante i produttori siano riusciti a rendere il raffreddamento a liquido alla portata di tutti, i dissipatori a liquido AIO richiedono qualche conoscenza in più oltre ad alcuni accorgimenti. Il radiatore va fissato in modo corretto, e bisogna fare una discreta attenzione durante il montaggio in quanto il danneggiamento di una delle sue parti potrebbe provocare danni irreversibili in caso di perdite. Inoltre a differenza dei dissipatori ad aria, quelli AIO tendono ad avere una scadenza, in quanto non è possibile fare una accurata manutenzione, come ad esempio il cambio del liquido, che tende inevitabilmente a stagnare e deteriorarsi, perdendo così nel tempo efficienza fino a non svolgere più in maniera adeguata il proprio compito. In ultimo, come accennato all’inizio, hanno un costo di partenza decisamente più elevato rispetto alla controparte ad aria.

Sistemi di raffreddamento a liquido custom

I cosiddetti custom loop, cioè i sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati, rappresentano indubbiamente la soluzione migliore per raffreddare la propria CPU (e molti altri componenti), ma anche la più costosa. Si può optare infatti per gli starter kit, cioè confezioni in cui ci viene dato tutto l’essenziale per iniziare a costruire il nostro sistema con un budget di circa 300 euro, fino a sistemi a doppio o triplo loop in grado di superare le migliaia di euro.

Si tratta di una soluzione indirizzata agli appassionati più esigenti, a quelli che intendono spingere il proprio hardware al limite senza badare ai costi, e in effetti i custom loop sono la giusta strada per raggiungere un simile obbiettivo, essendo gli unici sistemi ad offrire performance tanto estreme. Il principale vantaggio dei custom loop infatti sono le prestazioni, imparagonabili rispetto a qualsiasi altro sistema, in grado di far felici in particolare gli amanti dei numeri, come i benchmarker e gli overclocker.

Se da un lato però le prestazioni rappresentano un aspetto imbattibile dei custom loop, questi sistemi richiedono un impegno altrettanto elevato per essere applicati e gestiti correttamente. Innanzitutto bisogna avere le giuste conoscenze e competenze per assemblare in sicurezza il loop. Il rischio di perdite in questo caso è piuttosto elevato, in quanto sarà cura dell’utente scegliere i corretti abbinamenti tra tubi e raccordi, e verificare che il tutto funzioni correttamente. Inoltre andranno scelti con cura pompa, radiatore e waterblock a seconda del risultato e dell’utilizzo che si intende farne.

In definitiva i custom loop verranno esclusi da questa guida, in quanto la loro complessità e vastità richiedono un discorso a parte.

Come scegliere il migliore dissipatore per la CPU

Presa conoscenza del quadro generale di tutte le soluzioni che il mercato del raffreddamento ci propone, non rimane che capire quale sia il prodotto che meglio si adatta alle nostre esigenze. Va premesso che naturalmente non esiste il prodotto migliore in senso assoluto, non c’è un dissipatore in grado di superare qualsiasi altro sotto ogni punto di vista. È indispensabile quindi analizzare alcuni aspetti per cercare un dissipatore in grado di offrire la migliore combinazione per ognuno.

Bisogna partire prima di tutto dall’utilizzo che intendiamo fare del nostro PC. Se si tratta di un PC che verrà utilizzato per funzioni di ufficio, come la gestione di documenti, navigazione internet, e di tanto in tanto un po’ di intrattenimento come la visione di film e serie TV, allora il dissipatore che solitamente viene fornito in confezione insieme alla CPU è più che sufficiente, e non sarà indispensabile (seppur comunque consigliato) acquistare un prodotto separatamente.

Nel momento in cui però decidiamo di utilizzare il nostro PC per funzioni più impegnative, come il gaming, l’editing foto o video, elaborazione di progetti tridimensionali, rendering o in generale qualsiasi operazione che richiede una grossa quantità di risorse, allora è indispensabile acquistare un dissipatore di terze parti per ottenere una buona dispersione del calore e lasciare che i componenti mantengano nel tempo la piena efficienza.

Se la nostra intenzione è semplicemente sfruttare al massimo l’hardware, senza addentrarci nel mondo dell’overclock, lasciando che tutti i parametri relativi all’hardware rimangano invariati rispetto a quanto imposto dal produttore, un buon dissipatore ad aria è la giusta soluzione per avere un raffreddamento efficiente che riduca il fenomeno del throttling termico, ed allo stesso tempo semplice, facile da montare e da gestire. Si tratta inoltre di prodotti economici che ci permettono di godere di tutta la potenza a nostra disposizione con una spesa contenuta, dato che in questi casi talvolta anche i dissipatori ad aria più costosi possono risultare “sovradimensionati”. In conclusione una scelta ideale sia per chi è alle prime armi, sia per quelli che vogliono una buona resa, senza sborsare un patrimonio.

Se infine volete addentrarvi nel mondo dell’overclock, alzando l’asticella delle prestazioni oltre a ciò che viene imposto dai produttori, allora inutile dire che un dissipatore di buona qualità è indispensabile. Anche in questo caso potremo decidere se optare per un modello ad aria, o in alternativa un modello a liquido AIO. Viene da se che difficilmente un prodotto economico riuscirà a soddisfare la vostra fame di prestazioni, di conseguenza sarete costretti ad optare per modelli di fascia più elevata, soprattutto nel caso dei dissipatori ad aria dove un top di gamma molto probabilmente rappresenterà un punto di partenza piuttosto che uno di arrivo. Il medesimo discorso si può estendere ai modelli a liquido all-in-one (AIO) i quali, tendenzialmente, offrono prestazioni maggiori di un normale dissipatore ad aria, ovviamente però ad un prezzo decisamente più elevato e con una vita utile più breve a causa dell’impossibilità di manutenzione delle parti interne che compongono il loop.

I migliori dissipatori attualmente sul mercato

Di seguito vi proponiamo alcuni dei migliori dissipatori attualmente disponibili sul mercato, cercando di andare a coprire un po’ tutte le esigenze di utilizzo, dai più economici, agli high-end per chi proprio delle prestazioni non ne ha mai abbastanza.