Cuffie gaming: guida all’acquisto

Le cuffie gaming rappresentano un mercato molto particolare e soprattutto vasto, con tantissime proposte per ogni fascia di prezzo, dalle poche decine di euro fino a superare le centinaia. Con così tante alternative scegliere una cuffia dedicata principalmente all’uso con i videogiochi risulta complesso, in quanto se è pur vero che sono tante le proposte di qualità è anche molto semplice acquistare un prodotto che potrebbe non soddisfare appieno le nostre aspettative.

È ovvio che leggere una recensione completa potrebbe chiarirvi dei dettagli altrimenti impossibili da scovare, ma almeno per avere un’idea generale su quali dispositivi scegliere abbiamo deciso di proporre questa guida. I modelli elencati sono stati selezionati in base alle nostre prove. Il settore audio è molto delicato, preferiamo quindi consigliare modelli realmente provati in diversi contesti e non puntare tutto su semplici specifiche tecniche che non rendono molto l’idea di come si comporti effettivamente una cuffia, sia in termini di suono che di ergonomia e altre funzioni.

Una cuffia si definisce adatta al gaming per alcune peculiarità: innanzitutto è dotata di microfono, necessario ai videogiocatori per poter comunicare durante le partite tramite chat vocale. Microfono che deve supportare la funzione di mute tramite un pulsante dedicato o tramite la funzione flip-to-mute, che consente di disattivarlo semplicemente alzandolo. La cuffia deve anche essere comoda: i videogiocatori possono non solo giocare semplicemente per divertirsi, ma anche per competizione o per lavoro. Gli ultimi due casi implicano il dover indossare le cuffie anche per molte ore, ad esempio durante le sessioni di allenamento più intense. Sicuramente avere dei padiglioni creati con materiali di qualità, oltre che un peso ridotto, aiuta a migliorare l’ergonomia.

Altro parametro da non sottovalutare è la compatibilità, visto che non tutte le cuffie funzionano con tutte le piattaforme. Esistono cuffie gaming specifiche per l’uso con PlayStation, oppure con Xbox, oppure ancora cuffie multipiattaforma compatibili con PC, PS4 Nintendo Switch e smartphone. Molto dipende dal tipo di connettore utilizzato, che determina anche il tipo di audio.

Le cuffie gaming con connettori jack da 3,5mm sono in genere compatibili con tutte le piattaforme: funzionano con il PC sdoppiando il jack da 3,5mm per cuffia e microfono (rispettivamente di colore verde e rosa) con PS4, con Xbox e con altri dispositivi. Sono però dotate solamente di audio stereo e manca il surround 7.1 virtuale. Le cuffie con connettore USB invece hanno compatibilità limitata, che spesso può essere con PC e PS4. Sono dotate in genere (ma non sempre) di una scheda audio, interna o esterna, che permette di avere un audio surround 7.1 virtualizzato, molto apprezzato da chi gioca in quanto consente di avere una migliore direzionalità del suono.

Infine, negli ultimi anni abbiamo visto la sempre maggiore adozione di luci LED RGB, che possono rappresentare il logo del produttore oppure uno schema astratto. Ovviamente non apportano nulla all’esperienza audio o al comfort, ma siccome anche l’occhio vuole la sua parte c’è chi potrebbe gradirli. Non è tuttavia solo un mero vezzo estetico: chi gioca online, registra gameplay o si ritrova spesso in arene competitive, potrebbe sfruttare l’illuminazione per essere facilmente riconosciuto da chi lo segue in contesti spesso bui o non perfettamente illuminati. È sicuramente una situazione che coinvolge un ristretto numero di persone, ma è pur sempre un’ipotesi da considerare.