Ultrabook | I migliori di marzo 2020

Aggiornata a marzo 2020

Il mercato degli ultrabook ha subito profonde modificazioni negli ultimi anni. Sono lontani i tempi in cui il MacBook Air rappresentava l’unica scelta sensata per chi fosse alla ricerca di un computer portatile performante ma, allo stesso tempo, estremamente trasportabile. All’epoca, Dell ha seguito a ruota Apple con la gamma XPS, dopo di che il successo in seno al grande pubblico ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti gli altri produttori.

Nonostante dunque l’esplosione, nel corso del 2020, del fenomeno legato a convertibili e 2-in-1, gli ultrabook rappresentano ancora il punto di riferimento per chi è alla ricerca di prestazioni all’interno di scocche dalle dimensioni contenute. Attraverso l’aggiornamento di marzo 2020, la nostra guida è stata rivoluzionata, prediligendo l’approccio legato alle tipologie di utilizzo, nella logica di poter abbracciare quanto più possibile le esigenze degli utenti.

Come scegliere l’ultrabook

Al fine di potervi guidare in maniera più efficace nella scelta (da operare peraltro in un mercato estremamente ampio), abbiamo individuato cinque esigenze di utilizzo:

Produttività in mobilità

Autonomia

Rapporto qualità/prezzo

Creatività e gaming

Utenti MacOS

Per ogni esigenza viene selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione. Ovviamente, a farla da padrone è il sistema operativo Windows, ma c’è ovviamente spazio anche per MacOS attraverso il MacBook Air 2020.

In ogni caso, una volta individuate queste macro categorie, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari dei notebook per la selezione. Ne abbiamo provati tanti nelle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia. Ovviamente, a prescindere da questo aspetto, ci sono alcuni ambiti che prendiamo sempre in considerazione: piattaforma hardware, configurazioni, trasportabilità, prezzo.

La sintesi di tutto questo è contenuta nella lista della nostra guida che, come sempre, verrà aggiornata mensilmente: