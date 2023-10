Migliori schede acquisizione video (ottobre 2023)

Una scheda di acquisizione video, anche nota come game capture, è un dispositivo fondamentale per la gestione di contenuti audiovisivi. Questo può essere installato direttamente nel PC o funzionare come un dispositivo esterno collegato tramite porta USB o altri connettori. Il suo compito principale è di catturare un flusso di dati audio e video da una sorgente esterna e trasferirlo al PC, permettendo così la visualizzazione, la registrazione o la trasmissione in streaming online.

Questo dispositivo tecnologico ha un ampio raggio di utilizzo. Una delle sue applicazioni più comuni riguarda la digitalizzazione di vecchie videocassette VHS. In effetti, una scheda di acquisizione video può trasformare vecchi filmati analogici in file digitali, preservandoli dalla degradazione nel tempo e rendendoli facilmente accessibili e condivisibili. Allo stesso modo, una scheda di acquisizione può essere utilizzata per registrare programmi TV. Con questo dispositivo, è possibile salvare i vostri show televisivi preferiti direttamente sul PC, permettendovi di guardarli quando lo desiderate, senza alcuna limitazione.

Nel mondo dei videogiochi, una scheda di acquisizione video è uno strumento insostituibile. Conosciuta come "game capture", consente ai giocatori di registrare le sessioni. Questo può essere utile per una serie di motivi: per esempio, i giocatori possono studiare le proprie partite per migliorare la propria strategia, o possono condividere i loro momenti migliori o più divertenti con gli amici o con la comunità online.

Infine, la scheda di acquisizione video è in grado di riprodurre in tempo reale ciò che viene mostrato su un televisore o un monitor. Questo si rivela particolarmente utile durante gli streaming live, dove i contenuti devono essere trasmessi in diretta su internet. Ad esempio, durante un evento di gaming, la scheda di acquisizione può catturare l'azione dal PC o dalla console e trasmetterla online, permettendo agli spettatori di tutto il mondo di seguire l'evento in diretta.

Come scegliere la scheda di acquisizione video

Le schede di acquisizione video presentano diverse caratteristiche e prestazioni che le differenziano l'una dall'altra, rendendo ciascuna più adatta a specifici utilizzi. Tra queste caratteristiche ci sono la qualità dell'immagine acquisita, la risoluzione massima supportata, il numero di frame per secondo (FPS) che possono essere catturati, il tipo e il numero di ingressi disponibili per collegare sorgenti video, e la latenza, ovvero il ritardo temporale causato dal passaggio del segnale video attraverso la scheda.

Esistono due tipologie principali di schede di acquisizione video: quelle esterne, che si collegano al PC attraverso una porta USB e sono generalmente più facili da installare e utilizzare, e quelle interne, che si collegano attraverso gli slot di espansione PCIe del desktop. Queste ultime possono offrire prestazioni superiori in termini di velocità e qualità del segnale, ma richiedono un'installazione più complessa.

Nella scelta di una scheda di acquisizione video, è importante considerare attentamente le vostre esigenze specifiche e il tipo di utilizzo che intendete fare del dispositivo. Ecco alcune delle caratteristiche da valutare:

Tipo e numero di ingressi

Il tipo e il numero di ingressi rappresentano una delle caratteristiche fondamentali da considerare quando si acquista una scheda di acquisizione video. Infatti, è necessario assicurarsi che la scheda disponga di un ingresso (o più) che sia compatibile con l'uscita video della sorgente che si intende catturare.

Se il vostro obiettivo è quello di convertire delle vecchie VHS in formato digitale, la scelta dovrà ricadere su una scheda di acquisizione video dotata di un ingresso RCA o SCART. Questi tipi di connessioni erano infatti quelli più comunemente utilizzati dai vecchi lettori di videocassette. In molti casi, le schede di acquisizione con questo tipo di ingressi includono anche un software di conversione, che permette di digitalizzare il video e salvarlo in un formato moderno, come MP4.

D'altra parte, se siete interessati a trasmettere in streaming le vostre partite di videogiochi, come Fortnite, giocati su una console come la PlayStation 4, avrete bisogno di una scheda di acquisizione con un ingresso HDMI. Questo tipo di connessione è lo standard per la maggior parte delle console di gioco moderne, computer e altri dispositivi di intrattenimento. Le schede di acquisizione con ingresso HDMI sono in grado di catturare video in alta definizione, garantendo così un'ottima qualità dello streaming.

In alcuni casi, potrebbe essere utile scegliere una scheda di acquisizione con più ingressi. Ad esempio, se avete più sorgenti video da cui desiderate catturare il segnale, o se desiderate avere la flessibilità di utilizzare differenti tipi di connessioni.

Tipo e numero di uscite

Il tipo e il numero di uscite rappresentano un altro aspetto cruciale da considerare quando si acquista una scheda di acquisizione video. Queste devono essere compatibili con il dispositivo su cui si intende visualizzare o registrare il contenuto video acquisito. Ad esempio, se l'obiettivo è quello di registrare un programma TV, sarà necessario che la scheda di acquisizione possa collegarsi al vostro PC, che rappresenta il dispositivo di uscita in questo caso. Questo collegamento avviene solitamente tramite un cavo USB o uno slot di espansione PCIe.

Le schede di acquisizione video esterne si collegano al PC attraverso una porta USB. Questo tipo di collegamento è molto comune e offre un'installazione semplice e rapida. Inoltre, le schede di acquisizione USB sono generalmente compatibili con una vasta gamma di dispositivi, inclusi i notebook. D'altro canto, le schede di acquisizione video interne si collegano al PC tramite uno slot di espansione PCIe. Queste schede offrono spesso una qualità del segnale superiore e una latenza ridotta rispetto alle schede USB, ma richiedono una maggiore competenza tecnica per l'installazione, dato che è necessario aprire il case.

In alcuni casi, le schede di acquisizione video possono anche offrire uscite video aggiuntive. Queste possono essere utili, ad esempio, se si desidera visualizzare il video acquisito su un secondo schermo o se si ha bisogno di un pass-through per inviare il segnale video a un altro dispositivo mentre si effettua la cattura.

Passthrough

Tra le varie uscite di cui una scheda di acquisizione video può disporre è possibile trovare delle uscite video dette di “passthrough”, termine che può essere tradotto come “attraversamento”. Queste uscite video trasmettono una copia più fedele possibile del segnale video in ingresso, in questo modo mentre il PC sarà occupato a registrare o trasmettere quello che la sorgente gli invia, la scheda di acquisizione si occuperà di comandare la TV a cui è collegata.

È bene notare che solitamente le uscite passthrough sono soggette a una qualità diversa rispetto a quella in ingresso in quanto il segnale viene elaborato dall’elettronica della scheda, quindi meglio accertarsi che il prodotto scelto sia in grado di ritrasmettere il segnale della sorgente con la migliore qualità e la minor latenza possibile.

Risoluzione, framerate e qualità video

Le specifiche tecniche legate alla qualità di registrazione rappresentano un elemento decisivo nella scelta di una scheda di acquisizione video. Esistono vari aspetti da considerare in questa area.

Uno degli aspetti fondamentali è la risoluzione video che la scheda è in grado di supportare. Questa deve essere adeguata alla sorgente video che intendete collegare alla scheda. Ad esempio, se desiderate registrare o trasmettere in streaming video in alta definizione, dovete assicurarvi che la scheda di acquisizione supporti una risoluzione di 1080p (Full HD) o superiore. Per le registrazioni o le trasmissioni in ultra alta definizione, la scheda dovrà supportare risoluzioni di 1440p (Quad HD) o 4K.

Un altro aspetto da valutare è il numero di frame per secondo (fps) che la scheda di acquisizione può gestire. Questo valore rappresenta la fluidità dell'immagine video. Se desiderate registrare o fare streaming di gameplay o altri contenuti ad alta velocità, dovreste cercare una scheda che supporti almeno 60 fps. Per una qualità video ancora migliore, potete considerare schede che supportano 144 fps o più.

Infine, la qualità video generale che la scheda di acquisizione è in grado di gestire è un fattore importante. Ad esempio, se la sorgente video supporta la tecnologia High Dynamic Range (HDR), che offre colori più vividi e un maggiore contrasto, dovreste assicurarvi che anche la scheda di acquisizione supporti questo standard. Allo stesso modo, se la sorgente video utilizza un particolare codec o formato video, la scheda di acquisizione dovrà essere in grado di gestirlo.

Supporto HDCP

I contenuti video digitali provenienti da sorgenti come decodificatori o console di gioco sono spesso protetti da un protocollo di sicurezza noto come HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Questo standard è stato sviluppato per prevenire la copia non autorizzata di contenuti audio e video ad alta definizione.

Se si intende registrare o trasmettere in streaming video da una sorgente che utilizza la protezione HDCP, è fondamentale scegliere una scheda di acquisizione video che supporti la decodifica HDCP. In caso contrario, il video potrebbe non essere visualizzato o potrebbe essere visualizzato solo parzialmente o con una qualità inferiore.

Se la vostra scheda di acquisizione video non supporta la decodifica HDCP, una soluzione alternativa potrebbe essere l'acquisto di uno splitter HDMI. Questo dispositivo può duplicare il segnale video in uscita dalla sorgente, bypassando la protezione HDCP e rendendo possibile la registrazione o la trasmissione in streaming del video. Tuttavia, è importante notare che l'utilizzo di uno splitter HDMI per bypassare la protezione HDCP può essere legalmente complicato in alcuni paesi, a causa delle leggi sulla protezione dei diritti d'autore. Pertanto, prima di adottare questa soluzione, è consigliabile verificare la legge locale in materia di copyright.

Per i contenuti più moderni e ad alta definizione, è consigliabile scegliere schede di acquisizione video o splitter HDMI che supportano l'HDCP 2.2, la versione più recente e sicura dello standard. Questo vi garantirà la massima compatibilità con le console di gioco più recenti, i decodificatori e altri dispositivi di intrattenimento.

Supporto software

Ultimo fattore da tenere a mente, ma non di certo il meno importante, è il supporto software. La scheda di acquisizione video non è in grado di registrare né trasmettere in streaming nulla se non è abbinata ad un software che la gestisce. Molte schede di acquisizione video vengono fornite con il software dell’azienda produttrice o sono supportate da programmi di terze parti gratuiti (come OBS) o a pagamento. In base al programma utilizzato in accoppiata con la scheda potrebbe essere possibile registrare in formati video e codec diversi, per fare un esempio in contenitori .mp4 o .avi e con codec FFmpeg, h.264 o h.265.