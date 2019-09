Libri di Matematica | I migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

Nell’ultimo aggiornamento dei libri di matematica abbiamo inserito alcuni classici della divulgazione come Caos. La nascita di una nuova scienza, per chi vuole conoscere meglio quanto sia complesso il nostro mondo; Alan Turing. Storia di un enigma, la biografia ufficiale di uno dei più grandi matematici della storia leggibile da tutti, nella quale gli aspetti matematici sono spiegati con chiarezza in modo divulgativo; Apologia di un matematico, l’autobiografia di Godfrey Harold Hardy, per chi vuole conoscere il mondo della matematica dal suo interno. Inoltre vi segnaliamo due saggi recenti come La matematica dell’infinito e L’equazione di Dio, che presentano in forma divulgativa concetti ostici come l’infinito e l’identità di Eulero, entrambi sono indirizzati a cultori della matematica con qualche conoscenza avanzata che vogliano scoprire quanto siano semplici concetti apparentemente complicati.

Criteri di scelta dei libri di matematica

Oltre ai libri di Fisica e Spazio, i lettori affezionati di Tom’s si sono cimentati più volte nella lettura di libri di Matematica. Oltre ai titoli che abbiamo letto e consigliato, abbiamo incluso in questo caso anche i “preferiti” dai nostri consulenti di alto livello che ci aiutano nella redazione delle notizie scientifiche.

Come tutte le nostre classifiche non sarà statica: periodicamente apporterò dei cambiamenti per assicurarmi che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose. Non vogliatemene se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esorto a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalarmi gli eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.