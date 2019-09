Libri di Fisica | I migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

In questo nuovo aggiornamente dei nostri consigli sui Libri di Fisica si aggiungono Astrofisica per chi va di fretta, compendio di migliaia di anni di progresso scientifico, adatto a chi vuole avere una mappa per iniziare a muoversi nei territori impervi dell’astrofisica, La Fisica dei supereroi, per scoprire come vadano d’accordo fantasia e leggi della Fisica e saperne di più di cosa sia possibile e impossibile, il classico Sei pezzi meno facili, per cultori della Fisica con conoscenze avanzate e, per finire, L’ordine del tempo, per mettere in discussione le convinzioni sulla natura del tempo e scoprire quanto la scienza sia contraria ai preconcetti.

Criteri di scelta dei libri di fisica

La rubrica di Tom’ Hardware sui libri di divulgazione scientifica sta riscuotendo un grande successo, grazie a un gruppo in crescita rapida e costante di lettori curiosi che ogni settimana legge i miei consigli di lettura e spesso mi sprona allungando la mia lista di testi da leggere. Questa classifica, ristretta ai libri di Fisica, si affianca a quelle di Spazio, Matematica, Chimica e molte altre.

Come tutte le nostre classifiche non è statica: periodicamente apporto dei cambiamenti per assicurarmi che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose. Non vogliatemene se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esorto a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalare eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.