I migliori range extender (ripetitori Wi-Fi) | Giugno 2021

Un range extender (o ripetitore Wi-Fi), è un dispositivo in grado di estendere la copertura del segnale Wi-Fi generato dal router su un’area molto più ampia (e su più piani). Volete una rete Wi-Fi stabile e performante in casa e in ufficio? Siete stanchi di dover aspettare lunghi tempi di caricamento o di perdere la connessione di punto in bianco? Allora un range extender è quello che vi serve.

Sul mercato sono disponibili moltissimi modelli che variano per prestazioni, design e funzionalità. Quelli meno costosi si limitano ad aumentare la copertura del segnale creando una sotto-rete meno efficiente (ciò è il motivo per cui a volte i dispositivi mobile perdono il segnale passando da una stanza all’altra), mentre i modelli di fascia alta possono partecipare alla formazione della rete (tecnologia Mesh).

Accanto al nome dei dispositivi troverete spesso le sigle Single Band, Dual Band e Tri Band, termini che si riferiscono al numero e alle frequenze supportate dai ripetitori (2,4 e 5 GHz, in futuro anche 6 GHz). Maggiore è il numero di bande supportate, maggiore è la velocità di trasferimento dati del prodotto.

Detto ciò, la velocità della connessione è legata anche allo standard di comunicazione: i ripetitori Wi-Fi compatibili con lo standard Wi-Fi 4 possono offrire una velocità teorica massima di 600 Mbps (75 MB/s); quelli compatibili con la tecnologia Wi-Fi 5 possono spingersi fino a 7 Gbps (875 MB/s), mentre quelli Wi-Fi 6 possono arrivare anche a 9,6 Gbps (1200 MB/s). Purtroppo, sono pochi i dispositivi in grado di raggiungere tali performance, e di certo i router offerti in comodato d’uso dalle compagnie telefoniche non sono tra questi.

Gli standard di comunicazione sono retrocompatibili, quindi se acquisterete un range extender Wi-Fi 5 e il vostro router è Wi-Fi 4, o viceversa, potrete comunque usarli. Queste sono le basi, ma ci sono altre tecnologie da tener d’occhio per effettuare un acquisto consapevole: