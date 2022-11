Siamo entrati in tutto e per tutto nel vivo del Black Friday e, tra le tante promozioni disponibili nel corso di questi giorni, non poteva mancare un’ottimo notebook entry level disponibile su Amazon a un prezzo super stracciato. Lo store ha messo a vostra disposizione Acer Chromebook 314 da 14″ a soli di 299,00€ invece di 449,00€, per uno sconto attivo del 33%!

Si tratta di un PC portatile davvero ottimo se state cercando un dispositivo ideale per lavorare da casa oppure per studiare nella massima comodità. Il basso consumo energetico e la velocità del software garantiti dal processore Intel di ultima generazione, infatti, vi assicurano delle ottime performance giornaliere con un rapporto qualità/prezzo davvero fantastico! Il nostro consiglio è acquistare prima possibile questo notebook fintanto che Amazon ha dei ribassi così convenienti.

Chrome OS è il sistema operativo di cui gode questo notebook, semplice e sicuro, presente su tutta questa gamma di modelli Acer. Vi assicura la massima sicurezza sul web, proteggendovi da virus di ogni genere ed evitando che i vostri dati vengano scoperti mentre navigate. Inoltre, accedendo con il vostro account di Google troverete tutto già sincronizzato sul vostro nuovo Chromebook!

Non meno importante, il modello in questione si avvia in pochi secondi e, grazie agli aggiornamenti automatici, avrete sempre il software più recente senza dover interrompere le vostre attività. Sul web o con le app disponibili su Google Play, avrete la possibilità di fare tutto ciò che volete nella massima fluidità. Come accennato nell’introduzione, inoltre, Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e vi permette di fare di più con ogni carica, dandovi un’autonomia fino a 12 ore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!