Se state cercando il notebook Apple ideale per supportarvi anche durante editing di video o foto, non dovreste farvi scappare MacBook Pro 2022 con il nuovissimo processore M2. Al momento, il modello in questione è disponibile su Unieuro a un prezzo scontato del 13%!

Per il momento, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 1.599,00€ invece di 1.859,00€. Una promozione davvero imperdibile, tenendo presente che si tratta anche della versione da 512GB!

Il MacBook Pro è pensato appositamente per affrontare al meglio anche i carichi di lavoro più impegnativi, sfruttando la il chip M2, ancora più veloce ed efficiente rispetto ad M1. La CPU 8‑core, infatti, vi assicura più potenza e velocità su ogni app mentre la GPU 10‑core vi permette di creare grafiche straordinarie senza il minimo rallentamento.

Da non sottovalutare, in particolare modo se siete interessati al montaggio video professionale, che il chip M2 ha 100 GBps di banda di memoria, ovvero il 50% in più rispetto a M1. Il chip e il sistema macOS, lavorano insieme per rendere più veloce e reattivo ogni aspetto della vostra produttività, tendendo presente che oltre 10.000 app e plug‑in sono già ottimizzati per i chip Apple.

Altrettanto importante il Media Engine che, per la codifica e la decodifica ProRes, permette di riprodurre e modificare fino a 11 stream di video ProRes 4K e fino a 2 stream di video ProRes 8K. Da tenere presente anche il raffreddamento attivo che, grazie al sistema termico evoluto, permette al MacBook di sostenere livelli di performance professionali senza surriscaldarsi. In questo modo potrete spingere al massimo la CPU e la GPU per tutto il tempo che vi serve!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

