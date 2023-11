6 modi in cui le persone stanno davvero usando ChatGPT

ChatGPT e l’intelligenza artificiale generativa stanno cambiando profondamente il modo in cui affrontiamo determinati argomenti e sembrano sempre di più il futuro. Il mondo si sta muovendo in una direzione dove l’IA è un elemento centrale, tanto nel lavoro quanto nella vita quotidiana. Ma quanto ha influito ChatGPT sulla vita delle persone? È quello che si è chiesto Mohan Krishnamoorthy di Express Computer che, per avere una risposta, ha posto la domanda sul subreddit Futurology.

Al “come hanno cambiato la tua vita ChatGPT e l’IA generativa?” hanno risposto oltre 500 persone, che hanno dato vita a questo elenco dei 6 modi in cui le persone usano ChatGPT.