Il Black Friday rappresenta ogni anno un’occasione per ottenere offerte che difficilmente si ripetono, ma nel 2025 Internxt ha deciso di superare ogni aspettativa. Con uno sconto del 90% su tutti i piani, è davvero il momento ideale per investire nella protezione dei vostri dati e nella vostra privacy online. Di più sarebbe un regalo, e infatti questa promozione è pensata per offrirvi il massimo valore al minimo costo.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerta su Internxt

Un'opportunità da non perdere

Durante questo Black Friday, Internxt mette a disposizione la migliore offerta dell’anno, permettendovi di accedere all’intera gamma di servizi con un risparmio senza precedenti. Lo sconto del 90% è valido su ogni piano, rendendo accessibile a chiunque una suite di sicurezza digitale completa. Se cercate una soluzione che unisca qualità, semplicità e affidabilità, questa è la vostra occasione.

Con Internxt non acquistate solo uno spazio di archiviazione: ottenete una suite di privacy interamente attrezzata. I servizi includono backup sicuri per i vostri file, un potente Antivirus, una VPN veloce e affidabile, un Cleaner per ottimizzare i dispositivi, oltre a Meet, Mail e molte altre funzionalità pensate per proteggere ogni aspetto della vostra vita digitale. Tutto è progettato per garantirvi un ambiente online sicuro, privato e completamente sotto il vostro controllo.

Se desiderate rafforzare la vostra protezione digitale e allo stesso tempo approfittare di un’offerta irripetibile, il Black Friday di Internxt è la scelta perfetta. Con il 90% di sconto, potete trasformare la vostra esperienza online, passando a strumenti professionali di sicurezza senza pesare sul vostro budget. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: la vostra privacy merita il meglio, e ora potete ottenerlo al prezzo più vantaggioso dell’anno.

Vedi offerta su Internxt