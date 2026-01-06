Al CES 2026 di Las Vegas Acer ha alzato il sipario su una delle line-up più articolate e ambiziose degli ultimi anni, rinnovando contemporaneamente le famiglie Swift, Predator/Nitro e Aspire. Il filo conduttore è chiaro: PC Copilot+, intelligenza artificiale on-device e i nuovi processori Intel Core Ultra Series 3, declinati per ogni fascia di utenza, dal professionista mobile al gamer, fino allo studente e all’utente mainstream.

La proposta più raffinata arriva dalla nuova gamma Swift AI, che punta su portabilità estrema e design premium. Spicca in particolare Swift 16 AI, notebook in alluminio con display OLED 3K a 120 Hz e quello che Acer definisce il più grande touchpad aptico al mondo, pensato anche per l’input creativo con stilo. Accanto a lui troviamo Swift Edge 14 e 16 AI, modelli sotto il chilogrammo, certificati MIL-STD-810H, dotati di pannelli OLED e progettati per chi lavora in mobilità senza voler rinunciare a potenza e autonomia. La serie Swift Go AI, nelle versioni da 14 e 16 pollici, completa l’offerta con un approccio più equilibrato tra prestazioni, prezzo e portabilità, sempre con OLED e connettività Wi-Fi 7.

Sul fronte gaming, Acer ha rinnovato la linea Predator e Nitro, introducendo le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop. Il nuovo Predator Helios Neo 16S AI è il modello di punta: chassis metallico sottile, pannello OLED WQXGA e raffreddamento avanzato con ventole AeroBlade di quinta generazione e metallo liquido. È una macchina che guarda tanto ai gamer quanto ai creator, grazie al supporto alle funzionalità AI accelerate via NPU. Più accessibili, ma comunque potenti, i nuovi Nitro V 16 AI e Nitro V 16S AI, pensati per chi cerca buone prestazioni in un formato più snello e con un occhio al prezzo.

Chiude il cerchio la nuova serie Aspire AI, rivolta al mercato mainstream. Aspire 14 AI e Aspire 16 AI portano i Core Ultra Series 3 anche nella fascia più popolare, con chassis sottili, cerniera a 180 gradi, display fino a OLED e un set di funzionalità AI pensate per studio, produttività e didattica. Una proposta che punta a rendere l’esperienza Copilot+ più accessibile, senza rinunciare a una dotazione moderna.

Ma l'IA non è solo per i consumatori. Acer ha lanciato la Veriton RA100 AI Mini Workstation, una macchina compatta destinata ai "prosumer" e agli sviluppatori di IA. Alimentata dai processori AMD Ryzen™ AI Max+ 395, questa workstation offre fino a 50 NPU TOPS e 60 TFLOPS, parametri ideali per l'esecuzione di modelli AI locali (LLM) e il rendering complesso, garantendo una gestione fluida anche in assenza di cloud computing. Accanto a questa, la serie business si arricchisce con i desktop All-In-One Veriton Vero 4000 e 6000, realizzati con materiali riciclati e potenziati dai processori Intel Core Ultra.

Nel segmento display, Acer ha infranto una barriera psicologica e tecnica notevole. Il nuovo monitor da gaming Predator XB273U F6 è stato presentato come la "prossima frontiera" per gli esport. Grazie alla modalità Dynamic Frequency and Resolution (DFR), questo pannello da 27 pollici può raggiungere l'incredibile frequenza di aggiornamento di 1000 Hz a risoluzione HD, oppure 500 Hz a risoluzione QHD (2560 x 1440). Charles Wang, Senior Manager di Acer, ha descritto il prodotto come una ridefinizione di ciò che i gamer competitivi possono aspettarsi in termini di velocità e fedeltà visiva.

Per chi cerca la massima qualità dell'immagine, il Predator X34 F3 offre un pannello curvo QD-OLED da 34 pollici con un refresh rate di 360 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms, eliminando quasi del tutto il motion blur. Sul fronte professionale, invece, l'Acer ProDesigner PE320QX si distingue con una risoluzione 6K (6016 x 3384), pensata per i creatori che necessitano di una precisione assoluta su un'area di lavoro estesa.onnettività totale: Wi-Fi 7 e 5G.

Nessun dispositivo moderno può prescindere da una rete solida. Acer ha ampliato la sua linea di connettività con il Predator Connect X7S 5G CPE, un router che funge da ponte tra il gaming e la connettività mobile. Questo dispositivo supporta il Wi-Fi 7 tri-band e il 5G, offrendo velocità di downlink fino a 4,67 Gbps, una soluzione ideale per chi vive in aree con connessioni in fibra limitate ma necessita di bassa latenza per il gioco online.

Per la copertura domestica e dei piccoli uffici, arrivano i sistemi mesh Acer Connect Ovia T360 (Dual-Band) e T520 (Tri-Band), progettati per eliminare le zone morte e supportare la tecnologia Multi-Link Operation (MLO) del Wi-Fi 7. A completare il quadro c'è l'Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi, un hotspot portatile pensato per i viaggiatori e i lavoratori ibridi, capace di connettere fino a 16 dispositivi contemporaneamente e con un'autonomia di 15 ore.

Forse la sorpresa più "fisica" del CES 2026 è l'ingresso del brand gaming nel mondo della mobilità elettrica urbana con il Predator ES Storm Pro. Questo monopattino elettrico non è un semplice accessorio, ma un veicolo ad alte prestazioni con un motore da 500 W (picco di 1200 W) e sospensioni complete, capace di affrontare pendenze del 25% e percorsi misti. Con un'autonomia fino a 60 km e funzionalità di sicurezza come l'eABS e indicatori di direzione integrati, Acer punta a conquistare i pendolari che cercano affidabilità e stile.