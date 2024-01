Acer sfida Samsung, ecco un monitor gaming mini LED da 57 pollici

Acer ha infiammato il palco del CES 2024 con la presentazione dei suoi nuovi monito gaming, ma un display in particolare ha rubato la scena: il Predator Z57. Questo colosso da 57 pollici vanta un display curvo a 120 Hz, il quale offre un'esperienza di gioco coinvolgente con una straordinaria risoluzione di 7680 x 2160 pixel. Previsto in uscita nel secondo trimestre, il Predator Z57 ha un prezzo di 2.499,99 dollari negli Stati Uniti e di 2.399 euro in Europa.

Al centro delle sue impressionanti caratteristiche c'è l'implementazione della retroilluminazione MiniLED, che garantisce un contrasto superiore rispetto ai monitor LCD tradizionali. Acer ha integrato AMD FreeSync Premium per combattere lo screen-tearing, offrendo una visione fluida durante le sessioni di gioco più intense. L'inclusione di una porta USB Tipo-C PD da 90W, due porte HDMI 2.1 e una porta DisplayPort 1.3 garantisce una connettività versatile, mentre lo switch KVM integrato facilita l'utilizzo di più dispositivi.

L'impegno di Acer per una tecnologia all'avanguardia è evidente nelle specifiche del Predator Z57, che vanta 2.304 zone di illuminazione, HDR e una luminosità di picco di 1.000 nit. Il monitor supporta la visualizzazione simultanea di contenuti da diverse fonti attraverso la modalità picture-in-picture e split-screen side-by-side, migliorando le capacità di multitasking.

Gli amanti dei colori accurati apprezzeranno il fatto che lo schermo copre ben il 98% della gamma cromatica DCI-P3, garantendo una riproduzione dei colori vibrante e accurata. La conformità VESA consente agli utenti di montare il display a parete, aggiungendo un tocco di personalizzazione alla propria configurazione. Il Predator Z57 è inoltre dotato di due altoparlanti da 10W e di un supporto regolabile per un'esperienza visiva personalizzata con opzioni di inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza.

Il confronto con l'Odyssey Neo G9 di Samsung è inevitabile, viste le dimensioni simili. Sebbene lo Z57 offra una frequenza di aggiornamento leggermente inferiore (120 Hz), le sue 2.304 zone di illuminazione, l'AMD FreeSync Premium e le sue caratteristiche uniche lo rendono un forte concorrente. Il G9 di Samsung, con una frequenza di aggiornamento superiore a 240Hz e un maggior numero di zone di illuminazione, ha un prezzo "competitivo", ma le caratteristiche innovative del Predator Z57 possono giustificare il prezzo leggermente più alto per i giocatori accaniti che cercano un display da gioco di alto livello.