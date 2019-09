Acer Swift, adesso con CPU Intel Core di decima generazione

Arrivano i processori Intel Core di decima generazione - Ice Lake - nei nuovi Acer Swift 5 e 3 presentati all'IFA 2019 di Berlino.

Acer ha aggiornato i portatili ultrasottili Swift con processori Intel Core di decima generazione, nome in codice Ice Lake (qui tutti i dettagli sulla gamma attuale). I nuovi Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) hanno uno schermo da 14 pollici (touchscreen IPS Full HD) e una cornice sottile su tre lati, che porta il rapporto schermo-corpo all’86,4%.

Lo chassis è realizzato in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio per garantire resistenza, estrema leggerezza e uno spessore di soli 14,95 mm. Oltre al processore Intel fino al Core i7-1065G7 con GPU integrata Iris Plus (architettura Gen11), Acer ha progettato una versione con GPU dedicata opzionale, la GeForce MX250 di Nvidia.

In tale versione il portatile pesa solo 990 grammi – ancora meno quindi con il solo processore Intel. Sul fronte dell’archiviazione spazio a un massimo di 512 GB di storage SSD PCIe Gen 3.0 x4. Swift 5 dispone di un connettore USB Type-C con supporto Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 a doppia banda (802.11ax) e supporta Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali.

Acer indica un’autonomia fino a 12,5 ore e non manca il supporto alla ricarica rapida che in soli 30 minuti garantisce fino a 4,5 ore d’uso. Il portatile sarà disponibile da novembre in Europa con prezzi a partire da 899 euro.

L’altro modello a essere aggiornato è lo Swift 3 (SF314-57/SF314-57G), anch’esso acquistabile da novembre a partire da 599 euro. Stesso schermo (cornici da 4,37 mm e rapporto schermo-corpo dell’84%) e medesimo processore dello Swift 5, con un peso di 1,19 chilogrammi e uno spessore di 15,95 mm.

A differenza dello Swift 5 lo chassis è realizzato in alluminio. Cambieranno anche i colori: lo Swift 5 sarà acquistabile in “dark blue” e bianco, lo Swift 3 in steel gray e millennial pink.

Anche nel caso dello Swift 3 esiste una versione opzionale con GPU Nvidia GeForce MX250. Il portatile può ospitare fino a 512 GB di storage (SSD PCIe Gen 3.0 x4), 16 GB di RAM LPDDR4 e dispone di connettività Thunderbolt 3 e Intel Wi-Fi 6. Acer indica un’autonomia è di 12,5 ore e con una carica di 30 minuti può stare acceso per 4 ore in condizioni di riproduzione video.