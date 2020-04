ADATA, nuovi banchi RAM da 32GB-3200MHz con formato compatto

ADATA, il colosso taiwanese esperto nella produzione di DRAM e memorie flash, ha presentato la sua ultima linea di RAM SO-DIMM e UDIMM. I nuovi moduli offrono 32GB di memoria, un taglio perfetto per i più esigenti e saranno disponibili sia in singoli banchi che in coppia.

ADATA afferma che i nuovi chip raggiungono una frequenza di 3200MHz e funzionano a 1,2V. Purtroppo l’azienda non ha dichiarato il timing di suddette soluzioni. Garantito anche il pieno supporto a CPU AMD e Intel. Questi prodotti sono ideali per notebook gaming compatti e troveranno certamente spazio accanto ai processori Ryzen 4000 mobile.

Al Computex 2019, ADATA aveva presentato banchi SO-DIMM da 32GB con una frequenza di 2666MHz, probabilmente avrebbe dovuto presentare questi all’evento di quest’anno, ma la pandemia da COVID-19 e il conseguente spostamento della fiera potrebbero avere cambiato i piani della società. Ogni banco sarà venduto a un prezzo consigliato di 160 dollari, sia sullo store dell’azienda che sui principali retailer online. La disponibilità non è stata ancora annunciata.