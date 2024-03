Addio Android su Windows 11: Microsoft cancella il supporto alle app

Microsoft ha deciso di abbandonare il Sottosistema Windows per Android, una scelta che di certo sorprenderà gli utenti. La funzione, che permetteva di eseguire le app Android su PC Windows, fu introdotta nel 2021, ma verrà abbandonata il 5 marzo 2025. Potrà quindi essere ancora usata per un anno, dopodiché sparirà, insieme all’Amazon Appstore per Windows.

Inutile dire che l’annuncio non è stato preso particolarmente bene dalla community. Microsoft ha affermato che gli utenti potranno continuare a usare le app anche dopo il 5 marzo 2025, tuttavia non sarà possibile installarne di nuove, una limitazione decisamente importante. Gli utenti che si affidavano ad app Android per alcune delle loro attività dovranno trovare delle alternative sviluppate per Windows, se non vogliono correre rischi.

Questa la dichiarazione ufficiale di Microsoft presente in un documento dedicato agli sviluppatori, con cui l’azienda annuncia la fine del supporto al Sottosistema Windows per Android:

Microsoft sta terminando il supporto per il Sottosistema Windows per Android (WSA). Di conseguenza, l'Amazon Appstore su Windows e tutte le applicazioni e i giochi che dipendono da WSA non saranno più supportati a partire dal 5 marzo 2025. Fino ad allora, il supporto tecnico rimarrà a disposizione dei clienti. I clienti che hanno installato l'Amazon Appstore o le applicazioni Android prima del 5 marzo 2024, continueranno ad avere accesso a tali applicazioni fino alla data di deprezzamento del 5 marzo 2025.

Ovviamente, rimangono disponibili gli emulatori Android per Windows, già famosi prima dell’arrivo del Sottosistema Windows per Android. Se da un lato è vero che si corre il rischio di avere prestazioni peggiori, dall’altro si è anche certi di un supporto più duraturo di quello che Microsoft ha offerto al proprio sottosistema.