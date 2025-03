Addio temperature alte, questo dissipatore AIO in SCONTO è da non perdere!

Se state cercando un dissipatore a liquido per CPU potente e silenzioso, il Corsair Nautilus 240 RS è un'opzione imperdibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 89,90€, questo sistema di raffreddamento beneficia di uno sconto del 14% rispetto al prezzo più basso recente di 104,90€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per CPU per ulteriori consigli.

Corsair Nautilus 240 RS, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair Nautilus 240 RS è un dissipatore a liquido All-in-One (AIO) da 240mm progettato per offrire il massimo delle prestazioni con il minimo rumore. La pompa a bassa rumorosità assicura un flusso di refrigerante elevato con una soglia acustica di appena 20 dBA, garantendo un ambiente di lavoro o gaming silenzioso. La piastra di raffreddamento convessa con pasta termoconduttiva preapplicata migliora il contatto con la CPU, massimizzando l'efficienza di dissipazione del calore.

Nautilus 240 RS include due ventole RS120, progettate per generare un flusso d'aria potente e una pressione statica elevata, essenziale per raffreddare il radiatore in modo ottimale. Grazie alla tecnologia CORSAIR AirGuide e ai cuscinetti magnetici a cupola, potrete beneficiare di un raffreddamento efficace con livelli di rumore ridotti.

L'installazione è semplice e intuitiva: il sistema di collegamenti in serie riduce il numero di cavi necessari, permettendo di connettere le ventole a un unico header PWM a 4 pin sulla scheda madre, per una gestione più ordinata e semplice.

Corsair Nautilus 240 RS è compatibile con un'ampia gamma di socket, inclusi Intel LGA 1851/1700 e AMD AM5/AM4, rendendolo perfetto per qualsiasi configurazione. Grazie allo sconto del 14% su Amazon, potete acquistarlo a soli 89,90€, un prezzo eccezionale per chi desidera migliorare il raffreddamento del proprio PC senza compromessi.

