Adobe rende gratis una delle sue app più famose, correte a scaricarla

Adobe ha reso completamente gratuita Fresco, la sua app dedicata a disegno e pittura. La scelta sembra sia legata al tentativo dell'azienda di attirare un maggior numero di artisti sulle proprie app, specialmente quelli che, finora, hanno fatto affidamento su alternative come Procreate, Clip Studio Paint e Krita, tutte molto apprezzate dalla comunità online. Una versione gratis di Fresco era già disponibile, ma molte delle funzionalità erano accessibili solo se si sottoscriveva un abbonamento.

Adobe Fresco è disponibile per iOS, iPadOS e Windows, ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati di stylus. L'app non aveva un costo esagerato, visto che Adobe chiedeva 10 euro l'anno per sbloccare tutte le funzionalità premium, ma il suo diventare gratuita attirerà di certo nuovi utenti, specialmente coloro che vogliono provarla a fondo senza dover per forza spendere dei soldi.

Gli utenti ora avranno accesso completo alla libreria Adobe Fonts, supporto al salvataggio in cloud, un maggior numero di pennelli tra cui scegliere e si potranno importare anche pennelli personalizzati. Attualmente non ci sono funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa, tuttavia non è detto che caratteristiche di questo tipo non siano implementate in futuro.

La scelta di offrire gratuitamente Fresco può rappresentare un tentativo significativo di Adobe di riconquistare parte della comunità creativa, che spesso predilige soluzioni meno onerose e forse più specializzate nella creazione di opere d'arte digitali.