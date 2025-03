Affrettati! Questo SSD esterno da 1TB è disponibile a un PREZZO SHOCK!

Vedi offerta su Amazon

Ultimo giorno per approfittare della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, e tra le promozioni più interessanti spicca SK Hynix Beetle X31 da 1TB, un SSD esterno ad alte prestazioni che oggi potete acquistare su Amazon a un prezzo irripetibile. Il dispositivo è proposto a 83,99€, con uno sconto del 24% rispetto al recente prezzo più basso di 110,99€. Ma il vero affare arriva grazie al coupon da 14€ attivabile direttamente in pagina, che porta il prezzo finale a soli 69,99€. Se stavate aspettando il momento giusto per espandere il vostro spazio di archiviazione con un prodotto di qualità, questo è il giorno giusto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 14€ durante il checkout

SK Hynix Beetle X31 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

SK Hynix Beetle X31 si distingue per la sua affidabilità superiore grazie alla DRAM di buffer integrata, che garantisce una maggiore stabilità nelle operazioni quotidiane e nei trasferimenti più intensi. Le prestazioni sono tra le migliori nella categoria degli SSD portatili: fino a 1.050 MB/s in lettura e 1.000 MB/s in scrittura, velocità rese possibili anche da una gestione termica ottimizzata che mantiene temperature sempre sotto controllo.

Dal punto di vista del design, Beetle X31 conquista con la sua elegante finitura Champagne Gold, una struttura in alluminio resistente, dimensioni ultracompatte (74x46 mm) e un peso di soli 53 grammi, che lo rendono il compagno ideale per chi lavora in mobilità o desidera una soluzione di backup rapida e sempre pronta all'uso. La confezione include tutto il necessario: due cavi USB (da C a C e da C ad A) per la massima compatibilità con PC Windows, Mac, Android e console di gioco, oltre a una custodia in silicone trasparente per una protezione extra.

Questa unità SSD è pensata per giocatori, studenti, creativi e professionisti che richiedono velocità, stile e affidabilità. Ricordatevi di acquistare sempre da un venditore autorizzato per garantire la massima qualità e assistenza post-vendita. Visitate subito la pagina delle migliori offerte di Primavera Amazon e approfittate di questa occasione prima che finisca: è l'ultimo giorno utile!