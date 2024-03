Aggiornate il PC o rischiate: Windows 10 21H2 va in pensione a giugno

Microsoft ha annunciato che il supporto per Windows 10 21H2 terminerà a giugno, portando alla cessazione degli aggiornamenti mensili di sicurezza. Lo stesso vale per le edizioni Enterprise ed Education, rendendo urgente la necessità di aggiornare i sistemi operativi per evitare vulnerabilità di sicurezza.

Una volta superata la data di fine del servizio, ovvero l'11 giugno 2024, i sistemi con Windows 10 21H2, conosciuto anche come Windows 10 November 2021 Update, non riceveranno più gli aggiornamenti mensili che includono correzioni di bug e patch per vulnerabilità di sicurezza. I clienti che richiederanno assistenza dopo questa data verranno invitati ad aggiornare i propri dispositivi alla versione più recente di Windows 10 o a passare a Windows 11.

Le edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations di Windows 10 21H2 hanno già raggiunto la fine del servizio durante il Patch Tuesday di giugno 2023, rendendo ancora più urgente per gli utenti la necessità di aggiornare il proprio sistema operativo. Attualmente, Windows 10 22H2 e Windows 11 23H2 sono disponibili per tutti gli utenti tramite Windows Update e Windows 10 22H2 viene installato automaticamente su dispositivi consumer e aziendali non gestiti per garantire protezione e un corretto funzionamento.

Inoltre, Microsoft ha iniziato l'installazione forzata di Windows 11 23H2 sui dispositivi idonei che hanno già raggiunto o sono prossimi alla fine del supporto per Windows 10 21H2. Ciò avviene dopo che i sistemi sono stati aggiornati automaticamente a Windows 11 22H2 prima del termine del supporto l'11 ottobre. L'azienda ha rilasciato Windows 11 23H2 il 31 ottobre, un mese dopo averlo distribuito ai Windows Insider nel Release Preview Channel per test aziendali. Il processo di aggiornamento prevede l'attivazione delle funzionalità fornite nei precedenti aggiornamenti 22H2 ancora in attesa di abilitazione.