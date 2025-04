Office a vita e Windows 11 a partire da 10€

Avere un software affidabile è imprescindibile. Come piattaforma che fornisce licenze genuine, GoDeal24 sta lanciando un’offerta che ti permette di ottenere Office e Windows a un prezzo scontato.

Per soli 35,74€ puoi ottenere una licenza a vita di Microsoft Office Professional 2021, non solo senza costi aggiuntivi, ma senza abbonamenti.

Microsoft Office Professional 2021 include la suite completa di strumenti per la produttività: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access e Teams Classic. Che tu stia gestendo fogli di calcolo, scrivendo report o collaborando con un team, Office offre le prestazioni di cui hai bisogno, tra cui tre app in più rispetto alla licenza 2024, con il plus di mantiene l'interfaccia classica, senza integrazioni AI.

Una volta acquistato, lo riceverai in mail, con download immediato. Ma non dimenticare di applicare il codice sconto speciale “GG62” al momento dell’acquisto!

Miglior valore: sconto del 62% su Microsoft Office - Codice Coupon: GG62

Solo Microsoft Office? Aggiorna il tuo sistema operativo con Windows 11 Professional: lo trovi in offerta per soli 13,55€ su GoDeal24.

Windows 11 Pro offre un’interfaccia moderna ottimizzata per il multitasking, strumenti avanzati per la produttività come l’assistente AI Copilot e sicurezza di livello aziendale. Con funzioni come BitLocker, Remote Desktop, Hyper-V e Azure Active Directory, questo sistema operativo è progettato per professionisti che necessitano di velocità, flessibilità e protezione dei dati.

Sconto sul sistema operativo Windows - Codice Coupon: GG50

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte all'ingrosso a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Perché acquistare da GoDeal24?

Il vantaggio principale di acquistare da GoDeal24 è che puoi risparmiare fino al 90% rispetto ai prezzi di listino, ottenendo comunque licenze originali e garantite al 100%.

Grazie al sistema di consegna digitale istantanea, riceverai tutto ciò di cui hai bisogno direttamente nella tua email in pochi secondi dall’acquisto.

Con una valutazione "Eccellente" su TrustPilot, GoDeal24 offre:

✅ Garanzia di rimborso

✅ Metodi di pagamento sicuri

✅ Supporto clienti gratuito prima e dopo l’ordine

Inoltre, GoDeal24 è un negozio 100% digitale, impegnato nella tutela dell’ambiente, riducendo inquinamento e sprechi legati alla distribuzione fisica.

📧 Contatta la piattaforma: service@godeal24.com