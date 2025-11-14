Avatar di Ospite RPG_Shield #280 0
boh alla fine mi sembra la solita storia di automazione con un nome nuovo
Avatar di Ospite DB_Shield #285
Quindi 30 attacchi e ne vanno a segno pochissimi? Ma allora funziona meglio il phishing fatto da un umano qualsiasi
Avatar di Ospite SQL_Mind #618
quindi in pratica hanno usato un chatbot per automatizzare roba che già esisteva e pure con risultati scarsi, mi sa che è più marketing che altro
Avatar di Ospite Hack_Blade #281
Ma scusate, se Claude inventa i dati e sbaglia così tanto che senso ha usarlo per gli attacchi
