Anthropic alza la posta nel settore della sicurezza del codice con il lancio di Claude Code Security, uno strumento basato su intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare il modo in cui le vulnerabilità software vengono individuate e risolte. La nuova funzionalità, integrata direttamente in Claude Code e disponibile per ora in anteprima di ricerca limitata, rappresenta l'evoluzione di oltre un anno di sviluppo focalizzato sulle capacità di cybersecurity dell'AI, testato in competizioni Capture-the-Flag e attraverso partnership con il Pacific Northwest National Laboratory.

L'approccio di Claude Code Security si distingue nettamente dai tradizionali scanner basati su regole statiche. Invece di applicare pattern predefiniti, il sistema analizza il codice imitando il ragionamento di un ricercatore di sicurezza esperto: segue i flussi di dati, comprende le interazioni tra componenti e identifica vulnerabilità complesse ad alta gravità che spesso sfuggono agli strumenti convenzionali. Ogni potenziale problema rilevato attraversa un processo di verifica multi-fase in cui Claude rianalizza i propri risultati, cercando attivamente di confutare o confermare le scoperte per ridurre drasticamente i falsi positivi.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

Il sistema assegna automaticamente una valutazione di gravità e confidenza a ogni vulnerabilità scoperta, presentando i risultati in una dashboard progettata per la revisione umana. Questo permette ai team di sicurezza di dare priorità alle correzioni più critiche, ottimizzando il flusso di lavoro della remediation. Anthropic sottolinea che l'obiettivo non è sostituire l'analisi umana, ma amplificarla, fornendo ai difensori gli stessi strumenti avanzati che gli attaccanti potrebbero utilizzare per scoprire debolezze sfruttabili.

Utilizzando Claude Opus 4.6, il team di Anthropic ha scoperto oltre 500 bug non rilevati da tempo in progetti open-source

Le credenziali tecniche di Claude Code Security derivano da un intenso percorso di addestramento e validazione. Il modello alla base dello strumento, Claude Opus 4.6, ha dimostrato capacità impressionanti durante i test: ha individuato più di 500 vulnerabilità rimaste nascoste per anni in progetti open-source ampiamente utilizzati. Questa performance evidenzia il potenziale dell'AI nell'identificare problemi di sicurezza che sfuggono anche a team di sviluppatori esperti e a tool di analisi statica consolidati.

La fase di anteprima limitata coinvolge attualmente clienti Enterprise e Team di Anthropic, con l'azienda che sta valutando attentamente feedback e casi d'uso prima di un'eventuale disponibilità generale. In una mossa significativa per la comunità degli sviluppatori, Anthropic ha annunciato che i maintainer di progetti open-source possono richiedere accesso gratuito e prioritario allo strumento, riconoscendo il ruolo cruciale del software libero nell'ecosistema tecnologico globale e la necessità di rafforzarne la sicurezza.

L'integrazione nativa in Claude Code consente ai team di esaminare le vulnerabilità identificate e iterare sulle correzioni direttamente negli strumenti di sviluppo già utilizzati quotidianamente, riducendo l'attrito nel workflow di sicurezza. Anthropic suggerisce patch mirate per ogni problema rilevato, accelerando il processo di remediation senza imporre cambiamenti radicali alle pratiche di sviluppo esistenti.

L'azienda inquadra il lancio in un contesto più ampio di trasformazione della cybersecurity. Secondo Anthropic, ci troviamo in un momento cruciale: una quota significativa del codice mondiale sarà presto scansionato da AI, data l'efficacia dimostrata dai modelli nel trovare bug e vulnerabilità rimaste nascoste per lungo tempo. Questa evoluzione comporta rischi e opportunità simmetrici: mentre gli attaccanti utilizzeranno l'AI per identificare debolezze sfruttabili con velocità senza precedenti, i difensori che agiranno rapidamente potranno individuare e correggere quelle stesse vulnerabilità prima che vengano compromesse.

Il posizionamento di Claude Code Security avviene in un mercato della sicurezza applicativa sempre più affollato, dove strumenti come GitHub Copilot Security, Snyk e soluzioni SAST/DAST tradizionali competono per l'attenzione dei team di sicurezza. La differenza chiave che Anthropic propone risiede nella capacità di ragionamento contestuale dell'AI, che va oltre il pattern matching per comprendere la logica applicativa e le sue potenziali implicazioni di sicurezza.