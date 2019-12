AK Informatica Xmas Promo: PC completi assemblati e molto altro in sconto!

Mancano 5 giorni a Natale e se ancora non vi siete fatti un regalo, forse siete ancora in tempo. Su AK Informatica fino al 29 dicembre c’è la Xmas Promo, un’ondata di sconti su tantissimi prodotti, a partire dai computer assemblati AK Rig (tutti i modelli qui). Ne trovate per tutte le esigenze e i prezzi: a 609 € trovate un PC con Ryzen 5 3400G, 8 GB di memoria, SSD M.2 da 250 GB e HDD da 1 TB.

Se desiderate giocare invece c’è questo modello a 999 € con Ryzen 5 3600, GTX 1650 4GB, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Se però volete un PC davvero di fascia alta, ecco a 1859 € l’AK Rig Hades con Core i7-9700K, 16 GB di memoria DDR4, RTX 2080 SUPER, SSD da 500 GB e HDD da 1 TB.

Se però vi serve proprio tutto, allora ecco l’Xmas AK Rig da 2334 € con Core i7-9700K, 16 GB di memoria, SSD da 500 GB e HDD da 1 TB, RTX 2070 SUPER, monitor Samsung da 27” 1440p e un set di tastiera (G213), mouse (G502 wireless) e cuffie (G935 wireless) di Logitech.

Prezzo interessante per la Sapphire Pulse RX 5700 8 GB a 389 €, mentre a 679 € potete acquistare la postazione di guida Sparco EVOLVE-C con telaio e sedile. Trovate altri prodotti in promozione a questo indirizzo e su quest’altra pagina.

